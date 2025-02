Im Osten Mallorcas ist es Ermittlern jetzt gelungen, einen Dieb festzunehmen, der gezielt in einem Hotel geklaut hatte. Wie die Guardia Civil in einer Pressemitteilung veröffentlicht hat, klickten die Handschellen bereits Mitte der vergangenen Woche. Der Mann ist 44 Jahre alt, mehrere Einbruchdiebstähle sollen auf sein Konto gehen.

Als Ziel hatte sich der Dieb einen Hotelkomplex in Sant Llorenç des Cardassar im Osten der Insel ausgesucht. Er brach eine Tür auf und konnte sich so unbemerkt in das Gebäude schleichen. Der Mann begab sich in die Büroräume und ließ elektronische Gegenstände im Wert von mehr als 5000 Euro mitgehen. Laut Guardia Civil klaute der Dieb neun Mobiltelefone, zwei Laptops und ein Tablet.

Nachdem der Hotelmanager von dem Diebstahl erfahren hatte, erstattete er Anzeige bei der Guardia Civil von Artà, die eine Untersuchung einleitete. Die Beamten sahen sich die Überwachungskameras des Hotels an und konnten den Verdächtigen nach verschiedenen Maßnahmen identifizieren, der als mutmaßlicher Täter der Einbruchsdelikte festgenommen wurde.

Das Diebesgut konnte wieder an die rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Aus der Pressemitteilung der Guardia Civil geht hervor, dass vor allem Angestellte des Hotels zu den Diebesopfern gehörten. Deutsche Mallorca-Urlauber waren demnach nicht betroffen. Allerdings hat es – ebenfalls im Inselosten – im vergangenen Jahr einige Fälle von Einbruchdiebstahl gegeben, bei denen sich Kriminelle Zutritt zu Hotelzimmern verschafften und Bundesbürger beklauten.