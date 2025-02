Die Gemeindeverwaltung von Porreres auf Mallorca um Bürgermeisterin Xisca Mora hat in den sozialen Netzwerken ein Poster veröffentlicht, auf dem sie Meghan Markle, die Ehefrau des britischen Prinzen Harry, zu dem Dorffest ihres Schutzpatrons Sant Roc einlädt. Die Aktion folgt auf den Wirbel um eine angebliche Kopie des Wappens von Porreres für eine von Markle geführte Marke.

Das Poster trägt die große Überschrift "Meghan" über einem stilisierten Bild der ehemaligen Schauspielerin. Darunter heißt es auf katalanisch: "Da Du Dich bei der Gestaltung Deines Logos von unserem Dorf 'inspirieren' ließest, laden wir Dich zu den Feierlichkeiten von Sant Roc ein." Außerdem ziert das Poster an dessen Fuß das Wappen der Gemeinde, Gegenstand der Kontroverse um Porreres und Markle. Sant Roc findet jedes Jahr im August statt.

Das Poster wird begleitet von einer Glosse, in der das Rathaus von Porreres daran erinnert, dass die Aufmerksamkeit wegen des angeblichen Plagiats der Gemeinde eine gewisse Werbung beschert hat, und dass Markle, wenn sie nach Porreres kommen sollte, dort Produkte wie gute Marmeladen, Sobrassada und Wein finden wird. Das Gedicht endet mit den Zeilen "Über unser Dorf spricht jetzt alle Welt / das gab es noch nie / man sagt, es liegt an der KI / und an einer Adelsfrau, die unseren Dank erhält".

Meghan Markle brachte Porreres ins Gespräch

Die Kontroverse entstand in der zurückliegenden Woche, als Markle den neuen Namen und das neue Logo ihrer Marke "As Ever" vorstellte, mit einem Logo, das dem Wappen der Stadt sehr ähnlich ist. Beide Zeichen definieren sich durch eine Palme und zwei dem Baum zugewandten Vögeln im Flug.

Nach dem großen Medienecho in Folge des Plagiatsvorwurfes hatte die Bürgermeisterin von Porreres, Xisca Mora, Markle bereits auf "die beste Aprikosenmarmelade der Welt, die aus Porreres" eingeladen. Mora nahm die Angelegenheit mit Humor und sagte der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora": "Wir fassen es als einen Scherz auf." Gleichzeitig stellte sie klar, dass sie das Wappen als wichtigen Teil der Identität des Dorfes ernst nimmt.