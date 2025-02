Die Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca eine drohende Hausbesetzung in letzter Sekunde verhindert. Eine Gruppe sogenannter "Okupas" war gerade dabei, in einen neu errichteten Wohnkomplex einzudringen, als die Beamten einschritten und sie daran hinderten.

Ein Zufall führte zur schnellen Reaktion der Behörden: Aufmerksame Anwohner wurden durch laute Schreie auf der Straße nahe der Stierkampfarena alarmiert. Als ihnen bewusst wurde, dass es sich offenbar um einen versuchten Hausbesetzungsfall handelte, verständigten sie umgehend die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen rasch am Ort des Geschehens ein und verhinderten, dass die Eindringlinge das Gebäude betraten. Schließlich gelang es den Beamten, die Gruppe zum freiwilligen Rückzug zu bewegen – ein Glücksfall für die Eigentümer, die kurz davorstanden, die Schlüssel an neue Mieter zu übergeben. Wiederkehrendes Problem in ganz Spanien Hausbesetzungen sind in Spanien ein wiederkehrendes Problem und sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Das spanische Recht stellt den Schutz der Wohnung vor Zwangsräumungen unter strengen Auflagen, was dazu führt, dass die Eigentümer oft nur schwer gegen illegale Besetzungen vorgehen können. Sobald sich die Besetzer erst einmal in einer Immobilie niedergelassen haben, kann ein rechtlicher Räumungsprozess Monate oder gar Jahre dauern. Zudem müssen Hauseigentümer ein aufwendiges Schlichtungsverfahren durchlaufen und Ersatzwohnraum nachweisen. Die Nationalpolizei ruft daher dazu auf, Verdachtsfälle umgehend unter der Notrufnummer 091 zu melden. In der Vergangenheit waren auch deutsche Immobilienbesitzer auf Mallorca von Hausbesetzungen betroffen. Wie Polizei und private Sicherheitsdienste in einem aktuellen Fall in der Hotelanlage Bellevue erfolgreich eine Besetzung beendeten, hatte das Mallorca Magazin bereits ausführlich berichtet.