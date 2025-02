Die Hafenbehörde der Balearen (APB) hat am Dienstag Zeitrafferaufnahmen veröffentlicht, die den Abriss der Paraires-Brücke in Palma de Mallorca zeigen. Die insgesamt 17-stündigen Arbeiten wurden in den Videos auf nur anderthalb Minuten komprimiert. MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" veröffentlichte das Video am Dienstagabend.

Nach APB-Angaben verlief der Abbruch deutlich schneller als geplant. Demnach sei der Verkehr am zurückliegenden Samstag um vier Uhr morgens gesperrt worden. Anschließend schütteten Bagger mehrere Tonnen Erde unter der Brücke aus, um den Asphalt vor herabfallenden Trümmern zu schützen. Mit Presslufthämmern begannen die Arbeiter bei Tagesanbruch, die überflüssig gewordene Infrastruktur zu durchbohren. Für die Abrissexperten überraschend kam es bereits gegen 9.30 Uhr, nur anderthalb Stunden nach Beginn der aktiven Abrissphase, zum vollständigen Einsturz der Brücke. Damit sei der ursprüngliche Zeitplan, der einen langsamen Abriss bis Sonntagnachmittag um 16 Uhr vorsah, erheblich verkürzt worden, gab die APB bekannt. Die vom Club de Mar aus aufgenommenen Bilder dokumentieren den raschen Kollaps der Struktur. Aufgrund des schnellen Fortschritts entschied die Hafenbehörde, die Abrissarbeiten ohne Unterbrechung fortzusetzen. Bauarbeiter waren bis 23 Uhr im Einsatz, um Schutt und Erde zu beseitigen. Obwohl die Wiederaufnahme des Verkehrs erst für Montag um 20 Uhr geplant war, konnte die Straße bereits am Samstagabend um 23 Uhr wieder freigegeben werden. Der Abriss der Brücke fand im Rahmen der seit Jahren andauernden Umgestaltung der Uferpromenade Paseo Marítimo dar, die derzeit umfassend modernisiert wird.