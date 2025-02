Mit einer in Europa seltenen Attraktion wartet in diesem Jahr der traditionsreiche Frühjahreskirmes Fira del Ram auf. Von "High Energy", so der Vorsitzende der Schaustellervereinigung, José Manuel Clavijo, gäbe es auf dem Kontinent derzeit nur zwei Exemplare. Das Volksfest startet am Freitag, 28. Februar, auf dem Festgelände in Son Fusteret in Palma de Mallorca an der Autobahn nach Inca und endet am 27. April.

Clavijo zufolge ermöglicht die neue Attraktion den Besuchern für sechs Euro einen Panoramablick über das Festgelände und weite Teile der Inselhauptstadt aus 30 Metern Höhe. Das vertikale Fahrgeschäft drehe sich rasant um verschiedene Achsen und schraube sich in beachtlicher Geschwindigkeit gen Himmel. Insgesamt, so Clavijo, umfasse der Jahrmarkt in diesem Jahr 172 Fahrgeschäfte, Schausteller und Gastronomieeinrichtungen. Gegenüber dem Vorjahr habe sich an dieser Zahl nichts geändert. Trotz steigender Kosten für Energie und Personal seien die Preise auf dem Niveau von 2024 eingefroren worden. "Wir haben 800.000 2-für-1-Tickets verteilt, davon 100.000 an den Mittelstandsverband Pimem zur Weitergabe an seine Mitglieder", sagte Clavijo am Dienstag gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Mit dieser Strategie soll sichergestellt werden, dass potenzielle Besucher auf der ganzen Insel erreicht werden. Nach dem "erfolgreichen Besucheraufkommen" im vergangenen Jahr erwarten die Veranstalter ähnliche Zahlen für 2025. "Es handelt sich um einen der am längsten aufgebauten Wanderjahrmärkte", sagte Clavijo. Aus Palma sei er mit seiner großen Vielfalt an Attraktionen für alle Altersgruppen kaum mehr wegzudenken." Die Mallorquiner würden den Jahrmarkt als "lustiges Familienereignis" erwarten, zudem bemerke man "eine zunehmende Präsenz von Besuchern verschiedener Nationalitäten". Wie jedes Jahr sei auch diesmal ein lärmfreier Tag für empfindliche Besucher geplant. Er richtet sich an Familien mit Kindern und Babys, aber auch Menschen mit Behinderungen. Die regulären Öffnungszeiten seien montags bis donnerstags von 16.30 bis 23.00 Uhr, freitags von 16.30 bis 1.00 Uhr, samstags von 11.00 bis 1.00 Uhr sowie sonntags und an Feiertagen von 11.00 bis 23.00 Uhr.