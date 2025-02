Am Flughafen von Palma de Mallorca ist am Dienstag eine rund 80 Jahre alte Deutsche verstorben. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, brach die Frau in der Ankunftshalle zusammen, unweit des Taxistandes – kurz nach ihrer Landung auf der Insel. Sie soll einen Herzinfarkt erlitten haben.

Ähnliche Nachrichten Herzinfarkt beim Aufschlag: Nordeuropäer stirbt beim Paddle-Tennis auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten Das tödliche Unglück ereignete sich am frühen Dienstagabend um kurz nach 18 Uhr. Wie das Nachrichtenportal Crónica Balear berichtet, soll die deutsche Seniorin in Begleitung ihrer Schwester und deren Ehemann nach Mallorca gereist sein, um auf der Insel Urlaub zu machen. Erst klagte die Seniorin über Unwohlsein, kurz darauf brach sie im Außenbereich des Flughafens zusammen. Rund 50 Minuten lang versuchten die Einsatzkräfte im Anschluss, die Deutsche wiederzubeleben, auch ein Defibrillator kam zum Einsatz. Doch zum Schluss konnten die Sanitäter nur noch ihren Tod feststellen.