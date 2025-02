In Alcúdia auf Mallorca haben zwei Polizisten am vergangenen Dienstag eindrucksvoll ihren Mut bewiesen. Ohne zu zögern stürmten sie in ein brennendes Wohngebäude, um zwei Katzen zu retten – und riskierten dabei ihre eigene Gesundheit.

Der Brand brach laut einer Pressemitteilung in den frühen Morgenstunden aus. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass eine brennende Kerze im Wohnzimmer des Anwesens das Feuer ausgelöst hatte, das sich rasch ausbreitete. Die beiden Beamten zögerten nicht lange: Sie eilten ins Gebäude, brachten die Katzen in Sicherheit und kümmerten sich zudem um die Evakuierung des Mehrfamilienhauses. Ähnliche Nachrichten Auf offener Straße: Mann setzt in Palma Autos und Grundstückstor in Brand Mehr ähnliche Nachrichten Glücklicherweise trafen Feuerwehr und Rettungskräfte schnell am Einsatzort ein. Obwohl der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden konnte, hatte sich bereits dichter Rauch in den Fluren gesammelt. Mehrere Bewohner, die beiden Polizisten sowie die geretteten Tiere erlitten eine Rauchvergiftung. Dank des schnellen Handelns der Rettungskräfte konnten schwerwiegendere gesundheitliche Folgen verhindert werden. Dennoch blieben leichte Rauchvergiftungen nicht aus. Über den aktuellen Zustand der betroffenen Menschen und Tiere gibt es bislang keine offiziellen Informationen.