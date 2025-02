In Palma de Mallorca ist an einer Bushaltestelle ein Werbeplakat erschienen, das zum Widerstand gegen die illegale Vermietung von Wohnungen an Touristen aufruft. "Sage NEIN dazu, dass Dein Nachbar an einem Tag Hans, am nächsten Emily und am nächsten Giuseppe heißt", lautet die Botschaft eines Unternehmens für Rechtsdienstleistungen und darunter "Wehre Dich gegen illegale Touristenwohnungen". Das angesprochene Phänomen sorgt für begrenzten Wohnraum und Preissteigerungen.

Die Anzeige befindet sich in der Via Roma von Palma, am Anfang der Ramblas, an einer der zentralsten Bushaltestellen der Balearen-Hauptstadt. Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, dass das Plakat seit seiner Anbringung reichlich Aufmerksamkeit unter den wartenden Busfahrgästen ausgelöst hat. Die Kampagne, in die das Poster eingebettet ist, startete am 17. Februar.

Vor der Kampagne wurden Bürger studiert

Die übergeordnete Kampagne des Unternehmens ruft zum "Nonkonformismus und zum Kampf für das Richtige" auf. Sie geht auf die Schlussfolgerungen einer Studie zurück, die das Unternehmen über unterschiedliche Profile der Bürger, ihre Beschwerden und ihre Fähigkeit, diese vor Gericht zu bringen, durchgeführt hat. Daraus ergeben sich die verschiedenen Botschaften der Kampagne: Unterschreibe nichts, was du nicht verstehst, gib dich nicht mit einem nicht zahlenden Mieter oder einem problematischen Vermieter zufrieden oder zahle keine Geldstrafe, ohne vorher Einspruch eingelegt zu haben.

Die illegale Ferienvermietung gilt als hauptverantwortlich für die Massifizierung von Mallorca und die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt. In Palma ist die Ferienvermietung in Mehrfamilienhäusern verboten. Bereits 2018 entschied die Stadtverwaltung, dem Geschäft endgültig einen Riegel vorzuschieben, um die Lage in den Griff zu bekommen. Während es auf den einschlägigen Internetseiten weiterhin unzählige Ferienvermietungsangebote auch in der Balearen-Hauptstadt gibt, finden Normalverdiener auf der Insel kaum noch bezahlbaren Wohnraum. Etwa jeder vierte Übernachtungsplatz auf Mallorca gehört zur Kategorie touristische Vermietung.