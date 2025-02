Nach mehr als sieben Jahren auf dem Markt hat die Thyssen-Baronin Tita Cervera den Verkauf ihrer Mallorca-Villa offenbar auf Eis gelegt. Wie die Journalistin Paloma Barrientos im spanischen Society-Programm TardeAR auf TeleCinco zu wissen glaubt, plane die Baronin angesichts ausbleibender Angebote nun, das Anwesen zu vermieten.

"In diesem Moment wird sie es nicht verkaufen, weil ihr niemand den gewünschten Preis bietet. Sie wird jetzt tun, was sie bereits vor Jahren getan hat: Sie wird es vermieten", plauderte Barrientos im Fernsehen aus dem Promi-Nähkästchen. Dem Bericht zufolge sollen bereits eine deutsche und eine britische Familie Interesse bekundet haben. Die potenziellen Mieter seien laut Barrientos "zahlungskräftig". Die Höhe des monatlichen Mietzinses sei aber noch nicht festgelegt worden, zitierte die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwoch die TV-Journalistin.

Noch im Mai 2024 hatte Cervera den Verkaufspreis des prachtvollen Anwesens in Palmas Stadtteil El Terreno auf fünf Millionen Euro gesenkt. Damit verband sie die Hoffnung, nach Jahren auf dem Markt doch noch einen gut betuchten Käufer zu finden. Anfangs war die Villa für 6,5 Millionen Euro angeboten worden.

Das 1873 erbaute Anwesen nahe dem Castell de Bellver umfasst eine Gesamtfläche von 3.100 Quadratmetern. Die Villa selbst bietet auf 730 Quadratmetern sechs Schlafzimmer, fünf Badezimmer und eine Terrasse mit Blick auf die Bucht von Palma. Hinzu kommen ein 2.300 Quadratmeter großer Garten mit Obstbäumen, ein privater Pool sowie ein separates Gästehaus.

Die Immobilienagentur Living Blue Mallorca beschreibt das Anwesen als "hervorragendes Beispiel für die architektonische Schönheit jener Epoche". Tita Cervera hatte die Villa in den 1990er Jahren zusammen mit ihrem Ehemann Heini Thyssen erworben, ursprünglich für ihre Mutter, die jedoch bereits 1993 verstarb.