Ende einer Strandbude! Eines der beiden Chiringuitos am Strand von Ciudad Jardín in Palma de Mallorca ist vergangene Woche vollständig abgerissen worden. Die stets gut besuchte Strandbar lag zu nah an einem zweiten Imbiss. Das entsprach nicht den gesetzlichen Vorschriften, da ein Mindestabstand zwischen solchen Lokalen eingehalten werden muss. Die Abrissstelle ist nun mit einem Zaun gesichert worden.

Strandbars auf Mallorca brauchen für ihr Bestehen gewisse Konzessionen. Diese sind allerdings nicht unentwegt gültig und werden von Zeit zu Zeit kontrolliert. Die Berechtigungen der beiden Chiringuitos in Cuidad Jardín, die so nah beieinander lagen, waren im vergangenen Jahr abgelaufen und mussten erneuert werden. Da der Standort dem zuständigen Ministeriums seit Längerem ein Dorn im Auge war, verweigerte es schließlich die Verlängerung des Vertrags. Betrieben worden war die Strandbar in bester Lage vom Hotel Ciutat Jardi, das direkt dahinter liegt. Die Hotellerie muss sich als Besitzer und Betreiber des Lokals der Entscheidung fügen. Eine MM-Leserin und Anwohnerin hatte unserer Redaktion einige Bilder der Abrissarbeiten zukommen lassen: Auch die Zeitung Diario de Mallorca berichtete, dass sich Anwohner des Viertels in der Vergangenheit immer wieder über die Bar beschwert hatten: Es sei nicht nur viel zu laut gewesen, die Strandbars hätten durch das Aufstellen der zahlreichen Stühle und Tische außerdem zu viel Platz eingenommen. Die Lebensqualität der Bewohner sei so stark eingeschränkt gewesen. Das zweite Strandbar, die weiterhin betrieben werden darf, befindet sich gerade in der Winterpause. Zu Beginn der Saison wird es wie gehabt wieder eröffnet und Bürgern sowie Badegästen diverse Speisen und Getränke anbieten. Das Viertel Ciudad Jardín mit seinem Stadtstrand ist bei Insulanern, Touristen und Sportlern zugleich beliebt.