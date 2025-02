Auf Mallorca scheint sich die Sonne dieser Tage eine Auszeit genommen zu haben. Der Himmel ist bedeckt, die Temperaturen fallen stetig. Wer auf der Insel in den Himmel blickt, könnte fast glauben, in Deutschland zu sein. Leider wird sich das Wetter auch am Wochenende nicht bessern. Es bleibt grau – das zeigen die aktuellen Wettervorhersagen von Aemet, dem staatlichen Wetterdienst.

Am Donnerstag hat der Tag bereits mit leicht bewölkt begonnen. Am Nachmittag zieht sich die Wolkendecke von Westen kommend immer stärker über der Insel zusammen. Die Höchsttemperaturen erreichen in Palma de Mallorca und Pollença bis 17 Grad. Im Osten und Westen wird es bei 15 Grad nur wenig kälter. In der Nacht wird es jedoch im Tramuntanagebirge mit 0 Grad richtig frostig. Leichter Wind kommt aus West und Südwest.

Keine Besserung am Wochenende

Weitgehend unverändert bleiben die Temperaturen am Freitag. Der Tag beginnt leicht bewölkt mit Morgennebel. Abschnittsweise zieht sich der Himmel weiter zu. Dazu weht mäßiger Wind aus östlichen und nordöstlichen Richtungen. Die Höchsttemperaturen betragen 15 Grad. Nachts steigt das Thermometer im Tramuntana-Gebirge bei Lluc von 0 auf 6 Grad. Im Inselnorden bleibt es nachts bei 10 Grad etwas milder.

Am Samstag wird es laut dem staatlichen Wetterdienst Aemet sogar von 6 bis 12 Uhr inselweit regnen. Der Rest des Tages bleibt überwiegend bewölkt. In Palma de Mallorca und Santanyí werden Höchstthemperaturen von 16 Grad erwartet. Auf dem Rest der Insel pendelt sich das Thermometer auf 15 Grad ein. Nachts wird es in Palma 11 Grad, im Norden und Osten wie in Pollença und Manacor höchstens 9 Grad. Wind weht mäßig bis stark aus Nordost.

Laut der aktuellen Wettervorhersage für Mallorca wird es auch am Sonntag unbeständig bleiben. Oft ziehen Regenschauer über die Insel, es bleibt meistens grau und frisch mit rund 16 Grad in Palma de Mallorca. Zum Beginn der neuen Woche soll es milder werden – dann bei rund 20 Grad – doch es bleibt oft nass und bedeckt. Erst ab Mittwoch wird es wohl wieder freundlicher.