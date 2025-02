Am Donnerstag hat sich am Flughafen von Palma de Mallorca ein Vorfall ereignet, der bei den Mitarbeitern für Unruhe sorgt: In der Nähe der Sicherheitskontrollen stürzte ein Teil der Decke ein. Ursache für das Unglück waren Bauarbeiten an den Wänden und der Decke, bei denen es zu einem Aufplatzen des Mauerwerks kam. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch das Personal zeigt sich besorgt über die Sicherheitslage.

Nach dem Zwischenfall sperrten die Angestellten umgehend den betroffenen Bereich ab und leiteten die Passagiere sicher um. Die Maßnahme stellte eine besondere Herausforderung dar, da der Flughafen aufgrund der aktuellen Feiertage, darunter der Balearentag, stark frequentiert war. Der Bereich wurde abgesperrt, damit die Passagiere geschützt sind. Der Einsturz geschah während Arbeiten an alten Abwasserrohren. An der betroffenen Stelle sei zudem eine geringe Menge Wasser aus der Wand ausgetreten, berichten Beteiligte. Es handelt sich jedoch nicht um einen Einzelfall: Bereits in der Vergangenheit wurde bei starkem Regen wiederholt von undichten Decken berichtet, aus denen Wasser austrat. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Sicherheitskontrollen. Ein Arbeiter äußerte sich gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterxzeitung Ultima Hora besorgt: "Irgendwann wird es noch eine Katastrophe geben." Er und seine Kollegen kritisieren seit Längerem unzureichende Sicherheitsvorkehrungen, die aus ihrer Sicht ein erhebliches Verletzungsrisiko darstellen. Der Flughafen Son Sant Joan wird derzeit umfassend modernisiert. Die Arbeiten sollen bis 2026 abgeschlossen sein. Um den Flugverkehr in der Hochsaison nicht zu beeinträchtigen, werden während der Nebensaison möglichst viele Bauarbeiten vorgezogen. Besonders im April und zu Ostern, wenn das Passagieraufkommen stark ansteigt, soll der Betrieb ohne größere Einschränkungen weiterlaufen.