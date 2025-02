Am Samstag, 1. März, wird auf Mallorca der Tag der Balearen gefeiert. Dabei handelt es sich um den bedeutendsten gesetzlichen Festtag des Jahres, der an das 1983 in Kraft getretene Autonomiestatut des Archipels erinnert. Nicht nur auf Mallorca, sondern auch auf den Nachbarinseln gibt es bis inklusive 9. März ein vielseitiges Programm, dessen Höhepunkte wir im Folgenden zusammengefasst haben. Alle Familienaktivitäten und Konzerte finden Sie hier.

Die Feierlichkeiten begannen am vergangenen Donnerstag mit einem Konzert des Orquesta Sinfónica de las Illes Balears (Symphonieorchester der Balearen). Am folgenden Tag findet die Verleihung der Goldmedaillen und der Ramon-Llull-Preise statt, auf die mit den großen Veranstaltungen am 1. und 2. März auf den vier Inseln der Höhepunkt des Kalenders folgt.

Am Freitag finden von 11 bis 13 Uhr auf dem Platz Ses Voltes Konferenzen über die Segelschifffahrt und den Schutz des maritimen Erbes statt. Die Aktivitäten werden vom Meeresmuseum organisiert. Dieser Programmpunkt wird auch am darauffolgenden Tag angeboten.

Der Feiertag selbst ist voll von Attraktionen

Am Samstag, 1. März, wird das größte Programm geboten. Im Parc de la Mar wird es eine Ausstellung von als kulturell interessant eingestuften Stücken geben. Im Bereich des Hort del Rei werden 31 Aussteller sich lokalen Produkten widmen und der Platz Plaça de la Drassana wird der Fischerzunft vorbehalten sein, die zum ersten Mal mit 16 Mitgliedern aus Mallorca und Ibiza an diesem Tag teilnimmt. Auf der Plaça de la Porta de Santa Catalina wird die Gilde der Buchhändler (Gremi de Llibreters) zu Gast sein und eine Reihe von Aktivitäten für Kinder anbieten.

Von 10 bis 20 Uhr werden am Palast des Inselrates in der Straße Palau Reial 1 die Gegants, die Riesenfiguren, ausgestellt. Die rund 40 Kilo schweren Gestelle werden von einer Person alleine getragen und dürfen auf den Balearen auf keiner Party fehlen. Falls Sie noch keinen traditionellen mallorquinischen Volkstanz (Ball de Bot) gesehen haben, können Sie das um 11 Uhr am selben Ort nachholen.

Am Samstag und Sonntag findet im sehenswerten Landgut Raixa auf der Landstraße Richtung Palma-Sóller bei Bunyola ein Tag der offenen Tür statt. Von 10 bis 14 Uhr gibt es geführte Besichtigungen. Im Palast des Inselrates werden am Samstag um 12, 13, 16 und 17 Uhr Führungen gegeben und am Sonntag um 10, 11 und 12 Uhr.

Die Balearen in ihren schönsten Tönen

Musikalisch wird es von 7. bis 8. März in Porreres: Freitag und Samstagabend gibt das Symphonieorchester mit dem Solisten am Horn, Dani de Baza, ein Konzert im Auditorium. Am Sonntag, 9. März, können sich Kulturbegeisterte ab 18 Uhr im Teatre Principal von Inca über die Jugendauswahlband der Balearenvereinigung von Musikbands freuen, die dort auftritt.

Als wichtigste Neuerung erklärte die Inselrätin Antònia Maria Estarellas, dass es in diesem Jahr darum geht, verschiedene emblematische Gebiete der Stadt mit innovativen, auf die jeweilige Gegend abgestimmten Vorschlägen wiederzubeleben. Entsprechend beinhaltet das Programm ein klares Bekenntnis zur Geschichte und des Kulturerbes der Balearen mit Tagen der offenen Tür an symbolträchtigen Orten wie der Lonja, der Kathedrale oder dem Almudaina-Palast.