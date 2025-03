Als Hommage an 60 Jahre Beatles in Spanien initiiert der Journalist und Musiker Bernat Company "Beatles Monumental" – ein Konzert am Sonntag, 2. März, um 18.30 Uhr im Auditorium von Palma de Mallorca. Dieses bislang einzigartige Event in Spanien vereint eine beeindruckende Auswahl von Künstlern, die ausschließlich Songs der britischen Gruppe spielen. Gewissermaßen ihre Lieblingssongs.

Hintergrund: Dieses Jahr jähren sich die einzigen beiden Konzerte der Beatles in Spanien zum 60. Mal. Am Ende einer europäischen Mini-Tournee spielten John, Paul, George und Ringo am 2. und 3. Juli 1965 in den Stierkampfarenen Las Ventas in Madrid und Monumental in Barcelona. Beatles-Manager Brian Epstein und Veranstalter Francisco Bermúdez vereinbarten eine Gage von 5000 Pfund Sterling für beide Auftritte. Weltstars allein auf weiter Flur Obwohl das Beatles-Fieber die Jugend erfasst hatte, blieben die Arenen leer. "Das Franco-Regime sabotierte die Konzerte und hielt die Menschen vom Besuch ab", berichtete der Journalist und Musiker Bernat Company bei einer Pressekonferenz. "Die Beatles stiegen mit Torero- und Córdoba-Hüten aus dem Flugzeug und ließen sich unwissentlich als Stierkämpfer fotografieren – etwas, das sie später als Tierschützer bereuten." Ähnliche Nachrichten Florian Silbereisen, David Garrett, Mickie Krause: Hier nehmen die Stars auf Mallorca ihre Hits auf Mehr ähnliche Nachrichten Auf dem Programm am Sonntag stehen mallorquinische Bands und Künstler wie Sexy Sadie, die sich speziell für diesen Anlass wieder zusammenfinden, La Granja, Luis Albert Segura (L.A.), Guille Wheel, Alejandra Burgos, Matt Crosset, Suasi, Lorenzo Santamaría und Julio Molina. Vom spanischen Festland kommen Rufus T. Firefly, Josep Thió von der Rockband Sopa de Cabra sowie Pancho Varona, der über 40 Jahre lang für den bekannten Songwriter Joaquín Sabina spielte. La Banda, ursprünglich als Combo einer Late-Night-Show gegründet, begleitet mehrere Künstler als musikalisches Rückgrat des Abends. Ein Spaziergang durch den umfangreichen Katalog der Band "Es werden etwa zwei Stunden Show mit rund 40 Songs", kündigte Company an. "Ursprünglich wollten wir die Setlists der Konzerte von 1965 reproduzieren. Aber das waren damals sehr kurze Auftritte von nur 25 Minuten. Außerdem wollten wir spätere Songs der Band einbauen." Damit das Programm flüssig bleibt, sollen alle Bandwechsel zügig erfolgen – eine technische Herausforderung, so der Organisator. Wenn alles klappt, startet Mallorca eine Tour, die auf dem spanischen Festland fortgesetzt wird. Für den Start in Palma kosten die Tickets 30 und 34 Euro und sind bei auditoriumpalma.koobin.com erhältlich. Los Brincos: Die madrilenische Band galt als spanische Version der Beatles. Nur eine Woche später, am 9. März, treten um 19 Uhr im Auditorium Los Brincos auf. Einst galten sie als die spanischen Beatles. Mit einer Tour feiern sie ihr 60-jähriges Bestehen. Von den vier Gründungsmitgliedern lebt heute allerdings keines mehr. Die Karten für dieses Konzert kosten 38 und 45 Euro.