Ab diesem Samstag wird der Überlandbusverkehr des TIB-Netzes auf Mallorca verbessert und die Fahrpläne von vier Linien geändert. Die Änderungen betreffen verschiedene Gebiete und Gemeinden wie Peguera, Santa Ponça, Can Picafort, Alcúdia, Valldemossa und Deià. Mit der Maßnahme soll das Angebot erweitert werden und an die Mobilitätsbedürfnisse der dortigen Einwohner angepasst werden.

Konkret wird die Linie 315, die Sa Pobla mit der Bucht von Alcúdia verbindet, wieder in Betrieb genommen. Im Westen von Mallorca wurden die Fahrpläne der Linien 102 Peguera-Palma und 103 Santa Ponça-Palma gegenüber dem Angebot in den Wintermonaten erweitert. So haben die Fahrgäste in Peguera von Montag bis Samstag fünf Fahrten mehr in jeder Richtung und in Santa Ponça vier Fahrten mehr in jeder Richtung.

Auch die Linie 302 Can Picafort - Alcúdia - Palma wechselt in den Sommerfahrplan und bietet auf dem Abschnitt Inca - Can Picafort zwei zusätzliche Fahrten am frühen Morgen und zwei weitere am späten Vormittag. Daneben erhält die Linie 203 Valldemossa - Deià fünf zusätzliche Verbindungen auf dem Abschnitt Palma - Valldemossa, die mit einem Bus mit 63 Sitzplätzen angeboten werden. Die Linie 342, die die Alaró und Consell mit dem Intermodalbahnhof in Palma verbindet, wird in wenigen Wochen ihre Kapazität durch einen 12-Meter-Bus erweitern, um der aktuellen Nachfrage auf dieser Linie gerecht zu werden.

Auch in der Stadt treten ab sofort Änderungen in Kraft

Parallel dazu passt die städtische Busgesellschaft von Palma, EMT, ab diesem Samstag die Fahrpläne mehrere Linien an und wird die Linien 25 (s'Arenal-Plaça Reina/Katedrale) und 35 (Aquarium-Plaça Reina/Kathedrale) verstärken. Darüber hinaus wird das Verkehrsunternehmen seine Linien verstärken, um den Zugang zur Kirmes Fira del Ram zu erleichtern. Die EMT hat vereinbart, dass ab dem 1. März an Werktagen die L25 im 10-Minuten-Takt fährt und die L35 zu den Hauptverkehrszeiten verstärkt wird.

Ebenso wird das Verkehrsunternehmen die Linie 10 (Son Castelló-Sindicat) ab sofort während der Öffnungszeiten der Fira del Ram jeden Samstag, Sonntag und Feiertag verstärken. Die geplante Verstärkung verdoppelt die Anzahl der Busse, die zwischen der Plaça Espanya (Haltestelle 404) und dem Messegelände (Haltestelle 256) verkehren, sowie die Rückfahrt (ab 285) zur Plaça Espanya (Haltestelle 559). Der zusätzliche Bus zur Kirmes startet um 15:55 Uhr und der letzte fährt um 22:26 Uhr. Auf der Rückfahrt fährt der letzte Bus zur Plaça Espanya samstags um 23:10 Uhr und sonn- und feiertags um 22:31 Uhr. Andererseits steht den Besuchern der Fira del Ram freitags, samstags und am Vorabend von Feiertagen auch der Nachtbus N3 (Germans Escales - sa Indioteria) zur Verfügung.