Der Geologe Joan Martorell warnt vor der Gefahr, nahe dem Wanderweg Camí Vell de Lluc bei Pollença auf Mallorca überfahren zu werden. Hintergrund ist die Schließung der morschen Brücke En Barxeta, über die der Weg führt, wodurch die Wanderer gezwungen sind, auszuweichen und am Bett des Baches entlang zu gehen, über den die Brücke führt – oder aber entlang der Landstraße MA-10 des Tramuntana-Gebirges, wenn der Bach gefüllt ist.

An der Brücke befindet sich seit einem Jahr polizeiliches Absperrband, das die Fortsetzung des Weges verhindert, und ein Hinweisschild, auf dem sich der Inselrat für die Unannehmlichkeiten der "vorübergehenden Schließung" entschuldigt. Der Bürgermeister von Pollença, Martí March, erklärte: "Für die Reparatur der Brücke ist der Inselrat zuständig, der, wie wir wissen, das Projekt bereits in Angriff genommen hat und uns mitteilt, dass es noch in diesem Jahr durchgeführt werden soll. Man ging davon aus, dass die Schäden nur oberflächlich sind, aber es gibt ein strukturelles Problem, und das hat die Arbeiten offenbar verzögert."

Der Abschnitt des Trockensteinwanderweges, der zwischen Pollença und Lluc verläuft, ist einer der meistbesuchten auf Mallorca, besonders im Herbst und im Frühjahr. Er ist auch ein Symbol für den Kampf der Bewegung "Pro öffentliche Wege", die jahrelang dafür kämpfte, dass der alte Weg von Lluc, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der Provinzregierung gebaut wurde, wieder vollständig für Wanderer geöffnet würde.

Heute wieder so wie vor hundert Jahren

Obwohl der Inselrat im Jahr 2007 den alten Lluc-Weg in sein Inventar aufnahm, wurden die Pläne der ursprünglichen Route erst 2011 registriert. Die Wiederherstellung und Anerkennung der Kartografie war der erste Schritt zur zentimetergenauen Abgrenzung des Weges, die es ermöglichte, alle Gitter und Barrieren zu entfernen, die das freie Passieren des Weges verhinderten.

Der Camí Vell de Lluc, der alte Pilgerpfad den Berg hinauf zum Kloster Lluc, ist in Stein gehauen und bietet immer wieder auch beeindruckende Aussichten über die Insel, zuletzt auf die kunstvoll gemauerten Terrassengärten von Caimari. In mühevoller Kleinarbeit haben fachkundige Steinsetzer (Margers) den alten Weg restauriert, eine Arbeit, an die eine Gedenktafel am höchsten Punkt, dem Sa Bataia-Pass, erinnert.