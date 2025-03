Die Anwohner des Stadtteils Son Cotoner von Palma de Mallorca sind empört über die Anwesenheit von großen Ratten in der Nähe des kürzlich eröffneten Spazierwegs Sinia d'en Gil. Josefa Vacas, Vorsitzende der Nachbarschaftsvereinigung Son Cotoner, prangerte an, dass "auf der Höhe des Paseo del Mirador große Ratten auftauchen, und das ist alles die Schuld der Fütterer."

Die Vorsitzende der Nachbarschaftsvereinigung beklagt, dass es Anwohner gibt, von denen einige identifiziert wurden, die sich dem Füttern von Tauben und Katzen widmen. "Wir haben sie diese Woche beim Füttern gesehen, und ich habe sie gebeten, es nicht mehr zu tun", beklagte Vacas.

Doch die Ratten, die nicht satt zu bekommen sind, nutzen das reichliche Nahrungsangebot in diesem Gebiet und fressen das, was eigentlich für die Tauben und streunenden Katzen bestimmt ist, die nicht in Katzenkolonien leben. "Viele Ratten kommen nachmittags heraus. Sie haben einen Trinkbrunnen und vieles mehr", sagte die Vorsitzende des Vereins.

Rathaus plant bereits, aktiv zu werden

Das Rathaus warnt, dass "in diesem Gebiet Maßnahmen geplant sind, um die Präsenz von Ratten einzudämmen. Der Plan ist, die Taubenfütterer zu benutzen, um die Nagetiere zu fangen. In der Tat werden jedes Jahr drei Präventivmaßnahmen an verschiedenen geografischen Punkten Palmas durchgeführt, und jetzt, ab nächster Woche, werden sie in der Gegend von Son Cotoner stattfinden." Die vom städtischen Entsorgungsunternehmen Emaya verhängten Geldstrafen für das Füttern streunender Tiere liegen zwischen 60 und 300 Euro.

Ratten erreichen eine Kopfrumpflänge von 8 bis 30 Zentimetern, die Schwanzlänge ist variabel, je nach Art kann der Schwanz deutlich kürzer bis deutlich länger als der Rumpf sein. Die Wanderratte, eine der schwersten Arten, erreicht 200 bis 400 Gramm – einzelne Tiere können bis zu 500 Gramm wiegen. Ratten sind Allesfresser, die eine große Vielfalt an pflanzlicher und tierischer Nahrung zu sich nehmen. Haus- und Wanderratten können nicht nur alles fressen, was Menschen essen, sondern noch weitere Stoffe wie Pelze, Seife, Papier und Bienenwachs.