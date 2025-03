Die Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca eine Frau festgenommen, die eine achtzigjährige Frau in einem Krankenhaus ausgeraubt und mehr als 4.000 Euro mit ihren Kreditkarten ausgegeben hat. Die festgenommene Frau, die Patientin des Gesundheitszentrums war, ließ die Karten mehrmals in einer Spielothek belasten. Sie wird des Betrugs beschuldigt.

Die Vorfälle ereigneten sich am zurückliegenden 21. Januar, als die Achtzigjährige zu einem Test in ein Krankenhaus ging und ihre Geldbörse in einem Schließfach liegen ließ. Neun Tage später ging die Frau zur Bank, um Geld abzuheben, und erfuhr, dass nicht genug Geld auf ihrem Konto war. Das Opfer stellte fest, dass sie um mehr als 4000 Euro in bar beraubt worden war, nachdem das Geld mit einer Kreditkarte abgehoben worden war, und beschloss, bei der Nationalpolizei Anzeige zu erstatten. Mit einer der beiden Karten Geld am Automaten abgehoben Die Beamten leiteten eine Untersuchung ein und fanden heraus, dass es sich bei der mutmaßlichen Täterin um eine Patientin des Krankenhauses handelte, die zwei der Karten des Opfers gestohlen hatte. Die Frau benutzte eine der Karten, um mehrere Abhebungen an einem Geldautomaten vorzunehmen, und tätigte auch einige Transaktionen in einer Spielothek. Die Polizeibeamten, die die Frau wegen Betrugs festnahmen, stellten fest, dass sie bereits Mitte Februar wegen ähnlicher Taten angezeigt worden war, nachdem sie eine Bekannte ausgenutzt hatte, um sich Zugang zu deren Wohnung zu verschaffen und eine Karte zu stehlen, mit der sie mehr als 1.000 Euro an einem Geldautomaten abhob.