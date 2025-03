Zwölf Organisationen haben am vergangenen Freitag in einer gemeinsamen Erklärung angeprangert, dass das Radrennen "Mallorca 312", an dem am Samstag, 26. April, Tausende von Fahrern teilnehmen sollen, die touristische Überfüllung der Insel im Frühjahr verschärfen würde, und fordern, dass es nicht genehmigt wird, bevor eine Bewertung des öffentlichen Interesses durchgeführt wurde.

Die Organisationen, zu denen unter anderem die Umweltschutzorganisationen GADMA und GOB sowie die Bürgerplattform "Menys Turisme, Més Vida" gehören, weisen das Argument zurück, das Rennen trage zur Entsaisonalisierung des Tourismus bei, und kritisieren in ihrer Erklärung, dass es sich um eine gewinnorientierte Veranstaltung handele, die die Anwohner entlang der Strecke erneut stark beeinträchtigen werde, da ihre Mobilität für mehrere Stunden, in manchen Fällen bis zu sieben, eingeschränkt würde. Ähnliche Nachrichten Gute Nachrichten für Radfahrer: Diese Mallorca-Gemeinde baut ihr Wegenetz aus Mehr ähnliche Nachrichten Das Dutzend hebt hervor, dass das Rennen, obwohl es die Teilnahme lokaler Sportler ermöglicht, hauptsächlich als touristisches Geschäft konzipiert ist und "bestimmte Geschäftsleute durch die missbräuchliche Nutzung von Gemeingütern wie Straßen bereichert". Die Unterzeichner der Erklärung betonen, dass "Mallorca 312" im Gegensatz zu Volksfesten oder lokalen Wettkämpfen "keinem sozialen Bedürfnis oder allgemeinen Interesse entspricht", sondern "negative Auswirkungen auf die Umwelt hat, einen Tourismussektor begünstigt, der auf Kosten des Territoriums und der Ressourcen lebt, und dem Wohlbefinden der Bewohner Mallorcas schadet". Autoritäten sollen prüfen, ob das Rennen wirklich nötig ist Vor diesem Hintergrund fordert die Gruppe den Inselrat und die Delegation der spanischen Regierung auf den Balearen auf, das geplante Rennen nicht zu genehmigen, bevor nicht eine strenge Bewertung des öffentlichen Interesses "auf der Grundlage sozialer und ökologischer Kriterien" durchgeführt wurde. In diesem Zusammenhang wünschen sich die Organisationen eine Bewertung, die die Achtung der Bewegungsfreiheit zu Fuß und mit dem Fahrrad, den Zugang zur Arbeit, den Gesundheitsschutz und das Gemeinwohl der Einwohner "über die Interessen der Tourismusbranche hinaus" gewährleistet. Zu dem Radrennen "Mallorca 312" werden rund 8500 Teilnehmer erwartet. Ausgehend von der Playa de Muro fahren diese über die dem Rennen namensgebende Distanz von rund 312 Kilometern durch das Tramuntana-Gebirge und das Inselinnere, bis die Fahrer über Artà an den Muro-Strand zurückkehren. "'Mallorca 312' engagiert sich Jahr für Jahr für soziale und ökologische Belange und wählt biologisch abbaubare und biokompostierbare Optionen; verwendet wieder, verwertet wieder und recycelt." heißt es auf der Website der Veranstaltung.