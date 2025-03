In Palma de Mallorca hat am Samstagabend eine Schießerei für Aufsehen gesorgt. Dabei sind zwei Männer durch Kugeln getroffen und leicht verletzt worden, sie sind außer Lebensgefahr. Einer der beiden wurde ins Bein getroffen, der andere ins Gesäß – die Munition konnte im Krankenhaus bei beiden Opfern entfernt werden.

Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Foners, unweit der Meerespromenade von Palma de Mallorca. Foners gilt als gewöhnliches Wohnviertel, in dem es viele Häuser und Wohnungen mit Meerblick gibt, es ist nicht als Problem-Barrio bekannt. Wie unter anderem die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, begann die Schießerei gegen 20.45 Uhr am Samstagabend vor einer Spielhalle. Die beiden Opfer hatten den Spielsalon verlassen und standen auf der Straße, als ein Auto vorbeifuhr.

Schüsse aus dem fahrenden Auto

Aus diesem fahrenden Auto heraus wurden die Schüsse auf die beiden Männer gefeuert – sie wurden ins Bein und ins Gesäß getroffen. Gegenüber den zahlreichen Einsatzkräften, die am Tatort anrückten, sagten Anwohner später aus, es habe schon vor der Schießerei Belästigungen durch die beiden Männer gegeben. Diese sollen angetrunken gewesen sein, unter anderem sollen sie auf offener Straße ihre Hosen heruntergelassen haben.

Nach Informationen von Ultima Hora sollen die beiden Opfer der Schießerei aus Osteuropa stammen. Sie kamen ins Krankenhaus, wo ihnen die Kugel entfernt werden konnten – sie sind bei dem Vorfall nur leicht verletzt worden. Gegenüber den Beamten gaben sie an, den Täter sowie das vorbeifahrende Auto nicht zu kennen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an.