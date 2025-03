Auf Mallorca ist ein Mann verhaftet worden, weil er versucht haben soll, eine 16-Jährige zu vergewaltigen. Der Vorfall hat sich in der Feierhochburg Magaluf im Südwesten der Insel zugetragen und soll sich vor einer Woche ereignet haben. Mittlerweile ist der Mann wieder auf freiem Fuß. Er wird sich nun wegen sexueller Nötigung verantworten müssen.

Am Sonntagmorgen, 23. Februar, soll sich der Mann mauretanischer Herkunft der Minderjährigen aufgedrängt haben. Der mutmaßliche Täter war, so berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, mit zwei weiteren Freunden zusammen unterwegs.

Auf einer Freifläche in Magaluf soll sich der Übergriff ereignet haben. Erst als ein Freund dazwischen ging, ließ der Mann von der jungen Frau ab. Sie erstatte Anzeige, am Freitag wurde der Mann dann verhaftet und dem Haftrichter in Palma de Mallorca vorgeführt.

Dieser ordnete die Freilassung des Tatverdächtigen an. Dennoch wird ihm aller Voraussicht nach wegen sexueller Nötigung der Prozess gemacht.