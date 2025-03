In diesen Tagen ist auf Mallorca ein Wetterwechsel angekündigt gewesen. Vor allem ausgiebiger Regen ist für dieses Wochenende vorhergesagt worden – doch war es am Himmel über der Insel doch schöner als erwartet. Passend zum meteorologischen Frühlingsanfang schien am gesterigen Samstag oft die Sonne. Zwar weht nach wie vor ein frischer Wind und daher gilt teilweise die Wetterwarnstufe Gelb, doch noch immer ist es freundlicher als erwartet. In der neuen Woche ist aber wechselhaftes Wetter angesagt.

Am Sonntag, 2. März, ist der Tag mit lockeren Wolken losgegangen. Meistens scheint die Sonne und viele Einheimische, Residenten und Urlauber nutzten die Sonne und das schöne Wetter aus. Allerdings soll laut Aemet, dem balearischen Wetterdienst, die Regenwahrscheinlichkeit im Laufe des Tages zunehmen. Am Nachmittag sind dann Schauer und Gewitter fast überall auf der Insel möglich. 17 Grad werden es dazu in Llucmajor und Alcúdia, 18 Grad in Palma de Mallorca und Campos.

Warnstufe Gelb wegen starkem Wind

Parallel dazu hat der Wetterdienst eine Starkwind-Warnung herausgegeben. Sie ist mittlerweile nach unten korrigiert worden und betrifft aktuell nur noch das Tramuntana-Gebirge sowie den Norden und Nordosten Mallorcas. Noch bis 20 Uhr kann es heftige Windböen und an den Küsten bis drei Meter hohe Wellen geben. Auch in anderen Teilen der Insel weht ein flotter Wind.

Die neue Woche soll laut der aktuellen Wettervorhersage viele Wolken mit sich bringen. Es kann stellenweise auch aufklaren, doch auch Schauer und Gewitter sind möglich. Insgesamt bleibt die Lage am Himmel über Mallorca wechselhaft. Nur eins ist sicher: Es wird milder. Am Montag sind folgende Höchstwerte angekündigt: 18 Grad in Palma de Mallorca, Inca sowie Manacor und 19 Grad in Sóller.

Auch im Laufe der Woche bleiben die Temperaturen stabil im milden Bereich, örtlich könnte sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. 19 Grad werden es aller Voraussicht nach am Dienstag in Palma sowie in Llucmajor. Dazu soll es aber, laut Aemet, am Dienstag und Mittwoch weiter viele Wolken und Regen geben. Auch der lebhafte Wind bleibt Mallorca in der neuen Woche ebenfalls erhalten.