Es wird Nacht in Son Banya, aber es ist irgendwie immer noch Tag, denn die leistungsstarken LED-Lichter leuchten heller als die Sonne. Und das will etwas heißen. Es ist Donnerstag, es nieselt, und eine Art Landebahn, neu und strahlend, empfängt die Besucher, die Kokainabhängigen.

Sas Dorf hat nichts mehr mit dem dekadenten und düsteren Ghetto von vor ein paar Jahren zu tun. Heute kontrollieren acht Drogenclans den massiven Verkauf von Betäubungsmitteln, mit dem klaren Slogan: „Let's make it big, like in Las Vegas“.

Da ist es nur natürlich, dass eine Leuchtreklame mit dem Namen dieser amrikanischen Stadt den Eingang zur Drogensiedlung krönt. Man darf nicht vergessen, dass einer der neuen Capos „El Vito“ ist, dessen Name aus der Paten-Saga stammt. Und die Corleones sind mit den Casinos in Las Vegas auf Gold gestoßen. Die anderen sieben großen Son-Banya-Clans neben "El Vito" sind: "El Nano" (Enkel von "La Paca"), "El Cabrero", "El Calé", "El Ovito", "El Pepino", "El Indio" und "Los Andújar".

Ein Team der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" besuchte die Siedlung bei Nacht. Das erste, was auffällt, ist, dass zwei Männer die ankommenden Autos in Empfang nehmen und sie an die eine oder andere Verkaufsstelle weiterleiten. Es heißt, dass diese „Scouts“ eine Schlüsselrolle bei den Geschäften der Clans spielen, da ihre Hinweise den Ausschlag zugunsten der einen oder anderen Familie geben. Aus diesem Grund wurde ihre Neutralität vereinbart.

Der erste Stand auf der linken Seite ist der von Vito und derjenige, der das „U“ des neuen Rundgangs abschließt, ist der von „Los Andújar“. Sie alle verkaufen Kokain, Marihuana und Kamagra (illegales Viagra), und nur wenige rühren Heroin an. Sexuelle Stimulanzien sind in Mode gekommen: „Es gibt viele, die hierher kommen, um ‚Koks‘ zu kaufen und Kamagra zu nehmen, nur für den Fall. Sie wissen, was ich meine“, erklärt ein Polizeibeamter, der Experte im Kampf gegen Drogen ist.

In der Tat verfolgt die Nationalpolizei die Drogenhändler Tag und Nacht in einer außergewöhnlichen und gigantischen Aktion, aber das Dorf nimmt die Schläge mit erstaunlicher Leichtigkeit hin. Narcos sind wie Katzen, die immer wieder auf die Beine fallen. In den letzten Wochen, nach dem "Konklave" der Großen Acht, wurde beschlossen, die Arbeit zu beschleunigen. Die natürlich keine städtische Genehmigung haben. Das war's dann auch schon.

Die neue Leitung, von der sich „El Chepo“, der aus persönlichen Gründen gegangen sein soll, losgesagt hat, will das Gebiet der Barackensiedlungen, wo die Familien leben, von den Drogenverkaufsstellen trennen. Und in dem neu errichteten Gebiet sind die Befehle klar: Alles muss beleuchtet und sauber sein. Deshalb wurden tonnenweise Müll, Trümmer und verkohlte Autos illegal abtransportiert - natürlich ohne Recycling.

Alles ist hierchisch durchorganisiert in Son Banya: Die erste Stufe sind die Wasserträger, die ein Walkie-Talkie tragen, den Müll entsorgen und ihre älteren Kollegen mit Lebensmitteln versorgen. Die sogenannten Punteros, das zweite Glied, verkaufen das Kokain und kassieren einen Prozentsatz pro Gramm.

Eine der Entscheidungen, die die neuen Capos getroffen haben, besteht darin, die Waagen mit versteckten Magneten zu manipulieren, die das Gewicht der Verkaufszahl erhöhen. Infolgedessen zahlt der Verbraucher zu viel. Einige Stammkunden im Dorf wissen um diesen Trick und haben ihre eigene Waage dabei, aber nicht jeder darf sie benutzen.

Die dritte hierarchische Ebene sind die Nachfüller, die die vereinbarten Mengen mitnehmen, wenn die Ware ausgeht, und schließlich gibt es noch die Clanchefs, die die Drogen nie direkt anfassen. Dies ist eine Maxime aus den Zeiten von „La Paca“, die immer noch gilt. Eine andere Entscheidung, die getroffen wurde, ist fast militärisch: Niemand wird zurückgelassen.

Das heißt, die Wasserträger oder Punteros, die bei den Razzien erwischt werden, erhalten bezahlten Rechtsbeistand und es fehlt ihnen während ihrer Haft an nichts. „Mehr als aus Menschlichkeit, damit sie nicht singen“, sagt ein anderer Polizeikommandant.

Die Großen Acht haben sich schließlich darauf geeinigt, dass die in den Drogenhöhlen des Dorfes versteckten Drogenmengen nicht mehr so groß sein werden wie früher, als kiloweise Drogen in versteckten Löchern gelagert wurden.