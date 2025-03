Die Stadt Inca auf Mallorca wird in den kommenden Wochen ihr Netz der Park-and-Ride-Parkplätze um drei neue Stellflächen erweitern. Damit wird sich die Gesamtzahl der kostenfreien Plätze auf 1132 erhöhen. Der Stadtrat für Mobilität von Inca, Andreu Caballero, erklärte, dass "der Hauptgrund für die Förderung dieser Initiative das gestiegene Fahrzeugaufkommen und die Tatsache ist, dass die Stadt in den letzten Jahren eine größere Dynamik und einen Anstieg der Besucherzahlen erlebt hat".

Die erste geplante Erweiterung befindet sich auf dem zentral gelegenen Grundstück Can Pachorra in der Straße Ramon Llull und soll noch vor Ostern in Betrieb genommen werden. Die Fläche wird 36 Parkplätze haben und asphaltiert. Ebenso ein weiterer neuer Parkplatz am so genannten Ford-Kreisel, der das Netz der Park-and-Ride-Parkplätze um 50 Plätze erweitert. Der neue Parkplatz an der Alcúdia-Allee schließlich bietet Platz für 38 Fahrzeuge und befindet sich an der Verbindungsstraße zwischen dieser Straße und der Straße Jocs.

"Die überwiegende Mehrheit der Park-and-Ride-Parkplätze wurde in den Außenbezirken angelegt, damit die Autofahrer nicht mit ihren Fahrzeugen in die Innenstadt fahren müssen, um zu parken", sagte Mobilitäts-Stadtrat Caballero. "Wir haben eine klare Vorstellung davon, dass man in Inca in maximal 15 Minuten von einem Punkt zum anderen gehen kann, was dazu zur Dynamik der Fußgängerzone und des Zentrums unserer Stadt beiträgt", fügte Bürgermeister Virgilio Moreno hinzu.

Win-win-Situation für alle Beteiligten

Dem Rathaus von Inca ist es gelungen, diese 1132 freien Plätze durch Vereinbarungen mit den Eigentümern der Grundstücke, auf denen sich die Parkplätze befinden, zu schaffen. Die Vereinbarung besteht darin, dass die Stadtverwaltung die Instandhaltung dieser Grundstücke übernimmt und im Gegenzug die Plätze kostenlos erhält, bis die Eigentümer eine anderweitige Nutzung für sinnvoll erachten. Es sei daran erinnert, dass die Rathäuser generell die Umzäunung und Instandhaltung der Grundstücke von den Eigentümern verlangen können, weshalb diese die mit der Stadt unterzeichneten Abtretungsverträge begrüßen, um die Arbeit abzugeben.

Inca ist damit die Gemeinde mit mehr als 20.000 Einwohnern im ländlichen Teil von Mallorca, die über das größte Netz von Park-and-Ride-Parkplätzen verfügt. Der Bürgermeister betonte, dass "diese drei neuen Parkplätze nicht die letzten sein werden, denn wir planen, das Netz durch weitere Grundstücke in verschiedenen Vierteln der Gemeinde zu erweitern". Seit dem Sommer 2021 wächst das Netz der Park-and-Ride-Parkplätze unaufhörlich weiter. Vorerst werden es 15 Flächen sein.