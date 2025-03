Ein Wohnungsbesitzer in Palma de Mallorca staunte nicht schlecht, als er erfuhr, dass neben seiner Familie noch fünf fremde Personen unter seiner Adresse registriert waren. Grund waren offenbar Unregelmäßigkeiten bei der Anmeldung im Einwohnermeldeamt. Die Polizei ermittelt.

Der Vorfall kam ans Tageslicht, als der Mann ein Schreiben des städtischen Wählerverzeichnisses erhielt. Darin wurde ihm mitgeteilt, dass ein Mann nigerianischer Herkunft mit spanischem Personalausweis offiziell in seiner Wohnung gemeldet sei. Da ihm dieser Name völlig unbekannt war, suchte er das Bürgerbüro auf, um der Sache nachzugehen.

Dort erhielt er eine überraschende Antwort: Nicht nur eine, sondern gleich fünf Personen waren unter seiner Adresse registriert – neben dem genannten Mann auch vier weitere Männer nordafrikanischer Herkunft. Die Stadtverwaltung konnte ihm aus Datenschutzgründen keine Namen nennen, bestätigte jedoch die fehlerhafte Anmeldung.

Anzeige bei der Polizei

Da der Hausbesitzer von der Anmeldung nichts wusste und nie eine Zustimmung erteilt hatte, erstattete er umgehend Anzeige bei der Nationalpolizei. Diese erklärte ihm, dass eine derartige Falschanmeldung nicht nur rechtswidrig sei, sondern für ihn als Eigentümer sogar rechtliche Konsequenzen haben könnte – etwa eine hohe Geldstrafe.

Die Ermittlungen ergaben, dass die erste unrechtmäßige Anmeldung bereits im September des Vorjahres erfolgt war, wodurch der Betroffene seit Januar unwissentlich als Wohnsitzgeber im Wählerverzeichnis geführt wurde. Die Stadtverwaltung reagierte umgehend: Die Einträge wurden gelöscht, und der Fall wurde zur weiteren Untersuchung an die Polizei übergeben.

Systematische Falschanmeldungen?

Wie es zu der Registrierung der fünf Fremden kommen konnte, ist noch unklar. In Palma gibt es städtische Inspektoren, die stichprobenartig überprüfen, ob auffällig viele Personen in einer Wohnung gemeldet sind. Dennoch kommt es offenbar immer wieder zu solchen Fällen. Laut Angaben der Verwaltung sind in manchen Gemeinden bis zu 30 Personen unter einer einzigen Adresse registriert.

Für den betroffenen Hausbesitzer bleibt die Frage offen, wie sein Zuhause ohne sein Wissen zur offiziellen Wohnanschrift für fremde Personen werden konnte. Die Behörden wollen nun klären, ob es sich um einen Einzelfall handelt oder um ein größeres Problem mit fehlerhaften oder missbräuchlichen Meldungen.