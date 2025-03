Das spanische Königshaus hat Medienberichte bestätigt, wonach Königin Letizia am kommenden Wochenende Mallorca besuchen werde. Der Besuch stehe im Zeichen ihrer Unterstützung für den Frauensport, insbesondere den Wasserball. Wie das Königshaus am Montag mitteilte, werde die Monarchin am Sonntag dem Finale der XXIX. Copa de Rey im Wasserball beiwohnen.

Die Veranstaltung findet im Schwimmbad Son Hugo in der Inselhauptstadt Palma statt. Dort werden die acht besten Teams der ersten Liga aufeinandertreffen, in denen auch zahlreiche Olympiasiegerinnen von Paris aktiv sind. Während das Turnier bereits am Freitag, dem 7. März, mit den Viertelfinals beginnt, wird die Königin erst zum Finale am Sonntag um 13 Uhr erwartet.

Königin Letizia hat in der Vergangenheit wiederholt ihr Interesse am Frauenwasserball gezeigt. Dies belegen ihre Besuche bei Ligaspielen und während der vergangenen Olympischen Spiele in Paris, bei denen die spanische Frauenmannschaft die Goldmedaille gewann.

Mit dieser Geste unterstreiche das Königshaus einmal mehr sein Engagement für den Sport, insbesondere für den Frauenwasserball, schreibt die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".