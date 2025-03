Im Osten Mallorcas treiben in diesen Tagen Kriminelle ihr Unwesen. Diese haben es allerdings nicht auf Geld oder andere Wertgegenstände abgesehen – sondern auf Pflanzen. Gleich zwei Restaurants in Cala Rajada sind schon mehrere Blumenkübel entwendet worden, eins davon ist ein von deutschen Auswanderern betriebenes Lokal in der zentral gelegenen Cala-Agulla-Straße. Die Vorfälle haben sich in der vergangenen Woche ereignet.

Seit Mai vergangenen Jahres betreiben Selina Liba und ihr Partner Kevin das Restaurant "Dinos" in Cala Rajada. Erst vor wenigen Tagen sind sie und ihr Team in die neue Saison gestartet und servieren wieder deutsche sowie internationale Küche. Doch eines Morgens staunte die Wirtin nicht schlecht: Zwei Pflanzen, die den Eingang des Lokals zieren, waren verschwunden, so erzählt sie auf Anfrage des Mallorca Magazins. "Wir hatten die Pflanzen in einen aus Holz selbst gebauten Topf eingepflanzt. Trotzdem haben die Diebe es geschafft, sie dort rauszuziehen."

Laut der deutschen Auswanderin und Gastronomin muss der ungewöhnliche Klau in der Nacht passiert sein, denn am Abend waren die Pflanzen noch in den Töpfen gewesen. Ganz ähnlich ist es einem anderen Gastronom in Cala Rajada ergangen. Ebenfalls sind dem Betreiber von "Balandrijs Restaurant Bar Lounge" zwei große, mit Riesenstrelitzien bepflanzte Töpfe geklaut worden. Dieses Lokal befindet sich ebenfalls in der Cala-Agulla-Straße. In der Facebookgruppe "Cala Rajada Insider" verspricht das Team für Hinweise sogar eine Belohnung:

In den Kommentaren sind fast alle User der Gruppe, vorwiegend deutsche Urlauber und Cala-Rajada-Fans, fassungslos über den Pflanzen-Klau im Ort. "Unglaublich, ich kann es nicht fassen, wer schleppt so große Pflanzen weg?", fragt eine Frau. "Unfassbar. Das geht gar nicht. Was sind das für Typen, die so was machen?", wunder sich eine andere Userin. In den Kommentaren meldet sich sogar ein weiteres Opfer und berichtet, auch ihm seinen Blumenkübel geklaut worden. Andere mutmaßen darüber, ob organisierte Kriminalität dahinterstecken könnte.

Indes hat sich die deutsche Betreiberin des Restaurants "Dinos" in Cala Rajada dagegen entschieden, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten, erzählt sie im Gespräch mit dem Mallorca Magazin. "Ehrlich gesagt, war uns der Aufwand für zwei Pflanzen doch zu groß. Es war ja Gott sei Dank das erste Mal und hoffentlich bleibt es dabei", so die Auswanderin.