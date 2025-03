Einsteigen, losfahren, überall derselbe Preis – das soll auf Mallorca und den Nachbarinseln bald Realität werden. Das Verkehrsdezernat der Landesregierung hat am Montag grünes Licht für eine neue Verordnung gegeben, die einheitliche Taxitarife auf den Inseln ermöglichen soll. Ziel ist es, dass Fahrgäste in verschiedenen Gemeinden nicht mit unterschiedlichen Preisen rechnen müssen. Die Regelung, vorgeschlagen von der Generaldirektion für Mobilität, soll noch vor dem Sommer in Kraft treten.

Vereinfachung durch einheitliche Preise Mitte Januar begann die Landesregierung mit der öffentlichen Vorstellung des Verordnungsentwurfs und rief die Gemeinden dazu auf, ihre Vorschläge einzubringen. Die Möglichkeit eines Einheitstarifs gehört zu den wichtigsten Neuerungen der Reform. Während die Inselräte von Menorca, Ibiza und Formentera die Tarife selbst festlegen dürfen, fällt diese Aufgabe auf Mallorca in die Zuständigkeit der Regionalregierung. Alternativ können sich Gemeinden an den Tarif einer anderen Stadt anschließen. Ähnliche Nachrichten Dümmer als die Polizei erlaubt! Frauen überfallen Taxifahrer und vergessen Handy und Handtasche im Fahrzeug Mehr Effizienz, weniger Leerfahrten Bislang haben nur Palma und Calvià einen gemeinsamen Taxidienst eingeführt. Die neue Verordnung soll solche Kooperationen erleichtern, um Leerfahrten zu reduzieren und das Taxiangebot für Bürger zu verbessern. Das vergangenes Jahr verabschiedete Mobilitätsgesetz sieht zudem die Schaffung gemeinsamer Taxi-Service-Gebiete vor, um die Nutzung nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Die Reform verspricht Vorteile für Fahrgäste und Fahrer gleichermaßen. Einheitliche Tarife sollen die Planung erleichtern und regionale Unterschiede abbauen. Die Regierung hofft, dass sich mehr Gemeinden dem Modell anschließen und so ein flexibleres Taxiangebot entsteht.