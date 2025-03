Am Intermodalbahnhof von Palma de Mallorca sind aml wieder die Rolltreppen ausgefallen. Der Ausfall betrifft alle vier Anlagen, die beiden von der Bahnhofshalle hoch zum Vorplatz führenden sowie die beiden in der Gegenrichtung. Die Rolltreppen sind seit zurückliegendem Samstag außer Betrieb. Diese Situation wiederholt sich seit Jahren.

Angesichts dieser Situation hat das zuständige Transportkonsortium von Mallorca (CTM) ein Schild aufgestellt, das Nutzer mit eingeschränkter Mobilität oder solche, die aus irgendeinem Grund die festen Treppen nicht benutzen können, darauf hinweist, dass sie die Aufzüge neben dem Hauptzugang benutzen können. Nach Angaben von CTM wird "alles unternommen, um die Rolltreppen zu reparieren und sie in Kürze wieder in Betrieb zu nehmen, zumindest eine für den Abstieg und eine für den Aufstieg". Die öffentliche Einrichtung bedauert "die Unannehmlichkeiten, die diese Situation den Bahnhofsbenutzern bereiten kann".

In jedem Fall hat das CTM darauf hingewiesen, dass "diese Treppen mehr als 15 Jahre alt sind und nicht renoviert wurden. Es wäre vernünftig gewesen, sie schon vor Jahren zu ersetzen, und in diesem Sinne werden derzeit neue Treppen in Auftrag gegeben und eingebaut. Die derzeitige Treppe war mehr als zehn Jahre lang der Witterung ausgesetzt, bis die Überdachung des Bahnhofszugangs im Jahr 2018 fertiggestellt wurde." Seit der Installation des Daches vor sieben Jahren kam es jedenfalls immer wieder zu Ausfällen von Rolltreppen, deren Reparaturen mindestens mehrere Wochen dauerten.

Der Intermodalbahnhof ist eine echte Geduldprobe für Fahrgäste

Ein weiteres Problem, unter dem der Bahnhof leidet, sind Lecks bei jedem stärkeren Regen, vor allem im Bereich der TIB-Überlandbusse. Es gibt keine andere Lösung, als Eimer dort aufzustellen, wo die undichten Stellen am stärksten sind. In den Sommermonaten kommt ein weiteres Problem hinzu: Die Temperaturen im Bahnhof erreichen bis zu 47 Grad, und an Tagen mit hohen Werten gibt es keine ausreichenden Kühlsysteme.

Der Intermodalbahnhof liegt an der Plaça d'Espanya, dem wichtigsten Verkehrsknotenpunkt der Insel. Hier läuft sternförmig alles zusammen, fahren unterirdisch Züge nach Manacor und Sa Pobla sowie U-Bahnen nach Marratxí und zur Balearen-Universität. Daneben starten und enden hier viele Überlandbusse, die Fahrgäste fast überall auf der Insel hin bringen. Oberirdisch halten auf dem Innenstadtring Avenidas, der an der Plaça entlang führt, fast alle Busse der städtischen EMT-Buslinien an. Deshalb ist die Plaça d'Espanya der beste Ort, um umzusteigen, wenn man öffentliche Verkehrsmittel benutzt.