Männerleiche an beliebten Urlauberstrand auf Mallorca gespült

An den auch bei Deutschen beliebten Strand von Son Moll in Cala Rajada im Nordosten von Mallorca ist am Dienstagmorgen ein lebloser Körper gespült worden. Wie die Guardia Civil mitteilte, handelte es sich um einen jungen Mann, möglicherweise einen illegalen Migranten. Ein Pass wurde nicht entdeckt.

Da die Leiche eine Rettungsweste trug, wird davon ausgegangen, dass der Mann von einem Boot gefallen sein könnte. Der Körper wurde gegen 7.20 Uhr entdeckt, die Wellen hatten ihn immer weiter den Sand hochgespült. Es wird vermutet, dass der junge Mann ertrank. Ähnliche Nachrichten Nichts geht mehr an der Cala Agulla: Parkplatz am Traumstrand von Cala Rajada abgerissen Mehr ähnliche Nachrichten Hunderte Flüchtlinge auf Algerien-Route In den vergangenen Monaten waren Hunderte illegale Migranten von Algerien aus auf Booten, sogenannten Pateras, auf die Balearen gelangt. In der Regel werden sie von Kräften der Guardia Civil aufgspürt, festgenommen und interniert. An den Strand von Son Moll zieht es im Sommer regelmäßig viele Touristen. In der Nähe befinden sich zahlreiche Hotels. Neben Son Moll finden sich noch zwei weitere Strände in Cala Rajada, nämlich die traumhafte Cala Agulla mit ihrem sanft abfallenden Sandboden und die kleine Cala Gat, die über die Uferpromenade erreicht werden kann.