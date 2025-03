Die Guardia Civil hat auf Mallorca zwei Jugendliche festgenommen, die bei einer Karnevalsfeier in der Ortschaft Petra einen jungen Mann schwer verletzt haben sollen. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, wurde das Opfer mit Stichverletzungen und Kopftrauma ins Krankenhaus von Manacor eingeliefert. Die Tatverdächtigen sollen den Mann mit einem Messer attackiert und ihm anschließend gegen den Kopf getreten haben.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende, wie die Guardia Civil in einer Pressemitteilung am Dienstag bekanntgab. Im Rahmen der Karnevalsfeierlichkeiten soll es zunächst zu einer Schlägerei zwischen Jugendgruppen gekommen sein.

Als Augenzeugen die Streithähne trennten wollten, habe einer der Minderjährigen ein Messer gezogen und auf das Opfer eingestochen. Sein Komplize soll die Situation genutzt haben, um dem Verletzten mit dem Fuß brutal gegen den Kopf zu treten.

Die beiden Tatverdächtigen flohen zunächst vom Tatort. Ein herbeigerufener Rettungssanitäter versorgte den Schwerverletzten vor Ort, bevor er zur weiteren medizinischen Behandlung auf die Intensivstation gebracht wurde.

Beamte der Guardia Civil leiteten sofort erste Ermittlungen ein. Mit raschem Erfolg, am Montag konnten der Tatverdächtige und der mutmaßliche Mittäter festgenommen werden. Beiden wird schwere Körperverletzung zur Last gelegt.