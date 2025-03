Die spanische Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca einen geflüchteten Mann polnischer Nationalität festgenommen, der in seinem Heimatland zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt wurde. Gegen den 58-Jährigen, der in Polen einen Mann brutal zusammengeschlagen hatte, lag ein Europäischer Auslieferungsbefehl vor. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, wurde der Verdächtige am 26. Februar in Palma vor Gericht gebracht – der Richter ordnete eine vorläufige Auslieferungshaft gegen den Schurken an. Sein Anwalt erklärte, gegen den Haftbefehl und den Auslieferungsbefehl in Berufung gehen zu wollen. Zudem möchte der Strafverteidiger erwirken, dass der Pole seine Haftstrafe in Spanien, wo er familiäre und berufliche Wurzeln geschlagen hat, verbüßen kann.

Zu den Hintergründen ist folgendes bekannt: Der Angeklagte soll in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai 2019 in der Stadt Miedzyzdroje in der polnischen Woiwodschaft Westpommern einen Mann brutal ins Gesicht geschlagen haben. Er war in Begleitung eines weiteren Mannes, der bislang nicht identifiziert werden konnte. Aufgrund der Gewaltattacke erlitt das Opfer ein Gesichtsödem, einen Nasenbeinbruch sowie Prellungen an den Augenhöhlen. Der Täter wurde von der polnischen Polizei verhaftet und sodann zu zwei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Nach der Bekanntgabe des Urteils beschloss der Mann, nach Spanien zu flüchten und ließ sich in Palma nieder. In den vergangenen Jahren arbeitete er auf der Baleareninsel, wo mittlerweile auch seine Familie lebt. Als der Osteuropäer vergangene Woche erfahren hat, dass spanische Polizeibeamte ihn identifizieren konnten, beschloss er, selbst zur Polizeiwache zu gehen und sich zu stellen. Dort wurde der Pole umgehend aufgrund des internationalen Haftbefehls, der gegen den geflüchteten Aggressor vorlag, festgenommen.