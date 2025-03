Kurioser Einsatz der Polizei in Mallorcas Inselhauptstadt Palma: Sie stoppten einen Autofahrer, dessen Gefährt mit nur drei Reifen in unmittelbarer Nähe des Königspalasts Marivent unterwegs war. Das vierte hatte sich nach Augenzeugenberichten wenige Minuten zuvor in voller Fahrt selbstständig gemacht. Über den Vorfall berichtete zunächst die MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“.

Der Fahrer ließ sich von dem Umstand, dass sein Auto unerwartet zu einem motorisierten Dreirad mutierte, offensichtlich wenig beeindrucken. Augenzeugen zufolge setzte er seine Fahrt nach dem Verlust des vierten Reifens unbeirrt fort. Auf einem Video ist zu sehen, wie der fehlende Reifen sich einsam seinen Weg über die Straße bahnt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sucesos Ultima Hora (@sucesosuh) Ähnliche Nachrichten Versehentlich Hebel betätigt: Bagger zerquetscht Arbeiter Mehr ähnliche Nachrichten Der Zwischenfall ereignete sich demnach am Mittwoch gegen 10 Uhr, wenige Augenblicke später gingen bei der Notrufleitstelle zahlreiche Anrufe von Passanten ein. Mehrere Einheiten der Ortspolizei Palma trafen kurz darauf am Ort des Geschehens ein. Es habe nicht lange gedauert, bis die Beamten das Fahrzeuge mit dem fehlenden Reifen ausgemacht und dessen Fahrer zum Anhalten aufgefordert hätten, so die Zeitung. Weil dieser augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand, baten die Beamten den Mann zum Doppeltest. Beide vor Ort durchgeführte Proben fielen laut Polizeiangaben positiv aus. Die Beamten hätten daraufhin das Fahrzeug stillgelegt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen dessen Halter eingeleitet. Der abtrünnige Reifen wurde indes etliche Straßen entfernt sichergestellt. Es entstand weder ein Sach- noch Personenschaden.