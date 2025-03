Ein 30-jähriger Mann hat in Palma de Mallorca eine Seniorin vor einem möglichen Sturz aus dem dritten Stock gerettet. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Samstag gegen 21 Uhr in der Carrer Batomeu Riutort, wie die örtliche Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach gingen bei der Notrufleitstelle zahlreiche Anrufe ein, nachdem Passanten die hilflose Frau auf ihrem Balkon bemerkt hatten. Ohne zu zögern, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", sei der Schutzengel die Fassade des Gebäudes hinaufgeklettert, bis er den Balkon der Seniorin erreicht habe. Dort zog er die Frau, die Polizeiangaben zufolge an Alzheimer leidet und sich ihrer gefährlichen Lage nicht bewusst war, zurück in die Wohnung. Anschließend blieb der Mann bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst bei der verstört wirkenden Seniorin. Die Einsatzkräfte verständigten die Familie der Rentnerin, während sie Sanitäter medizinisch betreuten. Nach dem Einsatz war die Polizei voll des Lobes für den couragierten Einsatz des Mannes. In einem Beitrag in den sozialen Medien dankte sie ihm für seinen Mut: "Er hat sein Leben riskiert, um eine Tragödie zu verhindern." Der Vorfall zeige, dass wahre Helden nicht immer eine Uniform trügen – manchmal reiche Entschlossenheit, um Leben zu retten.