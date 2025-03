Ein Minisupermarkt-Mitarbeiter hat am Uferboulevard Paseo Marítimo mit einer ungewöhnliche Aktion auf sich aufmerksam gemacht. Der Mann stellte sich am Montag nackt auf den Bürgersteig und schleuderte Pizzen wie Frisbees auf Passanten. Er machte dabei Anstalten, Menschen beißen zu wollen.

Zuvor hatte er nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" Kokain bei einem Dealer gekauft und dieses im Badezimmer seines Ladens mit Salz versetzt. Daraufhin entstand ein Gemisch, das als "Kannibalendroge" bekannt ist.

Nach dem Ende der Wirkung steht der Mann unaggressiv im Laden

"Ultima Hora" brachte in Erfahrung, dass der Mann nicht das erste Mal dergestalt aufgefallen ist. Bereits mehrfach sei dies vorgefallen. Am nächsten Tag stehe der Laden-Mitarbeiter dann immer völlig unaggressiv hinter dem Tresen.

Rauschgiftmissbrauch ist auf Mallorca nichts Ungewöhnliches. Ob Marihuana, Kokain oder synthetische Drogen, all dies ist auf der Insel in großen Mengen zu haben. Kuriere kommen an die Haustüren oder Kunden begeben sich nach Son Banya, wo die Substanzen im großen Stil umgesetzt werden.