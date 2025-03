Die Strandbar an der Costa de la Calma auf Mallorca wird derzeit für die nächste Urlaubssaison umgebaut. Dabei wurde auf eine bestehende Plattform Beton gegossen, weshalb sich die Anwohner Gedanken darüber machen, wie die Renovierung des bekannten Lokals an der Strandpromenade aussehen wird und welche Auswirkungen dies auf die Umwelt und die Optik haben könnte. Der Chiringuito ist in der Gegend sehr bekannt und wurde bis vor einigen Jahren von einer bekannten Familie betrieben, wie sich die Nachbarn erinnern.

Das neue Unternehmen, das die Konzession erhalten hat, hat beschlossen, den Raum umzugestalten, und führt nun die Arbeiten an der Strandbar durch, die für die Öffentlichkeit noch nicht zugänglich ist. Die spanische Küstenschutzbehörde stellt klar, dass die Konzession im Jahr 2022 erteilt wurde und bis 2032 gilt. Das Unternehmen kann in der Konzession Erhaltungs- und Wartungsarbeiten durchführen. Konzession wurde auf nationaler Ebene erteilt Das balearische Meeres-Ministerium teilte seinerseits mit, dass die Generaldirektion für Küsten in den kommenden Tagen einen Inspektor schicken wird, um das Gebiet zu besichtigen und die Angemessenheit des Projekts zu überprüfen, "aber es handelt sich um eine Konzession, die von Madrid im Jahr 2022 erteilt wurde, und es scheint, dass sie diese Arbeiten umfasst", fügen sie hinzu.