Autofahrer auf Mallorca müssen sich in den kommenden Tagen auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund ist die 21. Ausgabe der Oldtimer-Rallye „Rally Clásico Isla de Mallorca“, die vom 6. bis 8. März auf der Insel stattfindet. Während der Rennen werden zahlreiche Straßenabschnitte in mehreren Gemeinden vorübergehend gesperrt.

Start am Donnerstag: Sperrungen in Andratx und am Coll de Sóller

Die Rallye beginnt am Donnerstag, den 6. März, mit den ersten Wertungsprüfungen zwischen Andratx und Estellencs sowie auf der kurvenreichen Passstraße Coll de Sóller. Die Ma-10 zwischen Kilometer 11,3 und 25 wird von 17.30 bis 20.00 Uhr für den Verkehr gesperrt. Im Anschluss folgt die Sperrung der Ma-11A zwischen den Kilometern 17,3 und 27,3 von 18.45 bis 21.15 Uhr.

Freitag mit weiteren Einschränkungen in Campanet, Pollença und Sa Calobra

Am Freitag, den 7. März, kommt es zu längeren Sperrungen in der Inselmitte und im Tramuntana-Gebirge. Zwischen 8 und 14Uhr bleibt die Straße zwischen den Höhlen von Campanet und Pollença für den Verkehr unpassierbar. Die Landstraße Ma-10 zwischen Pollença und Lluc ist von 8.50 bis 15.30 Uhr gesperrt. Besonders betroffen ist am Nachmittag der bekannte Serpentinenabschnitt von Sa Calobra. Zwischen Kilometer 12,2 der Ma-2141 und Kilometer 21,5 der Ma-10 sind keine Durchfahrten möglich.

Finale am Samstag: Sperrungen in Puigpunyent, Esporles und Bunyola

Der letzte Renntag, Samstag, der 8. März, bringt weitere Verkehrseinschränkungen. Am Vormittag ist die Ma-1043 von Kilometer 1 bis 10,8 zwischen Coll de Sa Creu und Coll des Tords von 7.15 bis 14 Uhr gesperrt. Auch die Verbindung zwischen Puigpunyent und Esporles auf der Ma-1101 bleibt zwischen 7.45 und 15.00 Uhr dicht. Am Nachmittag folgt die Sperrung der Ma-2100 zwischen Bunyola und Orient von 14.45 bis 18.15 Uhr. Zum Abschluss wird die Strecke Coll des Tords–Coll de Sa Creu erneut für den Verkehr gesperrt (Ma-1016, Kilometer 10,9 bis 1), diesmal von 15 bis 19 Uhr.

Autofahrer sollten rechtzeitig planen

Urlauber und Einheimische sollten sich auf Verzögerungen einstellen und nach Möglichkeit Alternativrouten nutzen. Besonders die Bergregionen der Tramuntana sind während der Rallye nur eingeschränkt befahrbar. Die Veranstalter bitten um Verständnis für die Straßensperrungen, die für einen sicheren Ablauf des Rennens erforderlich sind.