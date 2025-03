Der Inselrat von Mallorca plant, die Brücke En Barqueta auf dem beliebten Wanderweg Camí Vell de Lluc zu renovieren. Das Projekt sieht die "Konsolidierung der Stützpfeiler und den Ersatz des hölzernen Stegs" vor. Die Brücke musste vor einigen Monaten geschlossen werden und Wanderer seitdem auf das Bett des Baches ausweichen, über den die Brücke führt, oder auf die nahe Landstraße MA-10. Die Sanierung wird vollständig aus Mitteln des Plans des Inselrats zur Förderung der Nachhaltigkeit des Tourismus in Reisezielen (PSTD) finanziert.

Techniker des Inselrates hatten die Teile der Brücke begutachtet und nach einer Analyse festgestellt, dass es sich nicht um oberflächliche Schäden handelt, sondern dass die Struktur betroffen ist und daher eine vollständige Reparatur erforderlich ist. Der zweite Vizepräsident der Institution und Dezernent für Umwelt, ländliche Angelegenheiten und Sport, Pedro Bestard, besuchte den Ort, um sich persönlich ein Bild von den geplanten Arbeiten zu machen. Begleitet wurde er vom Umweltdirektor des Inselrates, Luis Rubí, und dem Direktor für Tourismus als Treiber von Fortschritt und Nachhaltigkeit, Pedro Mas.

Vizepräsident bat Wanderer um Verzeihung

Rubí erklärte, man habe "so schnell wie möglich gehandelt, um die notwendigen Renovierungsarbeiten an dieser bei Spaziergängern so beliebten Brücke durchführen zu können, wobei die Sicherheit der Fußgänger stets im Vordergrund steht". Vizepräsident Bestard entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten, die den Wanderern, die diesen Übergang benutzen, entstanden sind, und stellte klar, dass "obwohl es zunächst so aussah, als ob nur eine Teilrenovierung notwendig wäre, nach der Auswertung der Daten durch die Architekten festgestellt wurde, dass der Zustand der Brücke so schlecht ist, dass eine umfassende Renovierung notwendig ist".

Die Brücke über den Wildbach Sant Jordi ist Teil der Etappe 7 des Trockensteinwanderweges, die zwischen Pollença und Lluc (Schutzhütte Son Amer - Schutzhütte Pont Romà) verläuft und zu den von Wanderern am häufigsten begangenen Strecken gehört, besonders im Frühjahr und im Herbst. Der Abschnitt basiert auf dem alten Weg von Lluc, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der Provinzregierung gebaut wurde. Um den Weg wieder vollständig für Wanderer zu öffnen, wurden alle Gitter und Barrieren entfernt, die bis dahin existiert hatten.