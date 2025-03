Abschied von einem weiteren emblematischen Geschäft: Die Konditorei Frama in der Straße Marquès de la Sènia im Viertel Son Alegre von Palma wird in diesem Monat ihre Pforten schließen, nachdem sie jahrzehntelang eine feste Größe in der Gegend war. Der Grund für das Ende ist der anstehende Ruhestand des jetzigen Inhabers und Meisters Fernando José Prats. Über zwei Jahrzehnte hinweg hatte dieser die spanische Königsfamilie während ihres Sommerurlaub auf Mallorca beliefert.

Fernando José Prats, der im Geschäft von seiner Frau Rosa Maria Díaz unterstützt wird, erinnert sich: "Die Konditorei wurde 1945 eröffnet, aber erst 1965 übernahmen mein Vater Sotero Prats und meine Mutter Ana Pérez das Geschäft, da war ich gerade fünf Jahre alt. Sie leiteten es bis zum Jahr 2000, und zu diesem Zeitpunkt trat ich als Bäcker und Konditor ein." In diesem Jahr feierte die Familie 60 Jahre Geschäftsbetrieb.

Die Konditorei Frama ist ein Bezugspunkt in der Gegend, wie alte mallorquinische Familien bezeugen können. Seit seiner Eröffnung ist sie für seine Ensaimadas bekannt, eine Tätigkeit, die Vater Sotero Prats meisterhaft beherrschte, der in den 1960er Jahren in der Bäckerei Formentor in der Straße Hermosilla in Madrid arbeitete, zusammen mit dem Mallorquiner Cayetano Forteza aus der alten Bäckerei Santa Eulalia an der Plaza de España in Palma.

Vater brachte besonderes Rezept aus der Hauptstadt mit

Der jetzige Inhaber Fernando José erklärt: "Hier haben wir die traditionellsten süßen und herzhaften Backwaren Mallorcas hergestellt, wie Empanadas, Cocarrois, typische herzhafte Kuchen, Longuets, Magranetas, Viennas, Cremadillos, Robiols und Crespells sowie das tägliche Brot. Wir waren auch Pioniere auf Mallorca bei der Herstellung von Dobos-Kuchen ungarischen Ursprungs und des Roscón de Reyes, den mein Vater 1965 aus Madrid importierte."

Zu den Kunden der Konditorei gehörten laut Fernando José "die Hotels am Paseo Marítimo, die in den 60er und 70er Jahren einen Aufschwung erlebten, wie das Hotel Rigel, das Hotel Alcina und das Hotel Tuent". Mit besonderer Zuneigung erinnert sich der Meister an die zwei Jahrzehnte, in denen er die königliche Familie während ihres Sommerurlaubs belieferte. "Wir haben ihnen viele Bestellungen serviert, sowohl Brot als auch Süßigkeiten aller Art, die jeden Tag von einer Eskorte abgeholt wurden. Einige der Ensaimadas machte ich auf Bestellung mit Butter, da die Königin keinen Schweineschmalz mochte", so Prats.