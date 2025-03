Maria Margarete Gosse, seit 2022 deutsche Botschafterin in Spanien, hat Mallorca einen offiziellen Besuch abgestattet. Dabei verwies die Diplomatin auch auf die "besondere Verbindung zwischen Mallorca und Deutschland". Das Verhältnis sei solide und werde "ohne jeden Zweifel" Bestand haben. Daran könnten auch zunehmend tourismuskritische Töne nichts ändern. "Die Deutschen sind nach wie vor in diese Insel verliebt, und nach Corona sogar noch mehr", befand Gosse im Gespräch mit der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Deutschland bleibt nach Ansicht Gosses der wichtigste Quellmarkt für die Tourismusbranche auf Mallorca. "Die Zahl der Reisen ins Ausland haben nach der Pandemie nicht nur wieder das frühere Niveau erreicht, sondern ist sogar gestiegen." Mit allen Vor- und Nachteilen, die sich daraus ergeben. Dass der Deutschen liebstes Reiseziel inzwischen an zeitweiliger Überfüllung leidet, sei auch den Sonnenhungrigen zwischen Hamburg und München nicht entgangen.

"Der deutsche Urlauber hat große Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit und ist sich bewusst, dass die Ressourcen begrenzt sind", sagte Gosse. Ein gewisses Verständnis für die Proteste jener, die sich Sorgen um natürliche Ressourcen und begrenzten Wohnraum machen, sei bei ihren Landsleuten durchaus vorhanden.

Die anhaltende Debatte um den Massentourismus "ist auch in Deutschland aufmerksam verfolgt worden", so Gosse. Anfangs sei durchaus die Sorge umgegangen, ob mal als Gast noch willkommen sei auf der Insel. "Doch inzwischen hat sich die Aufregung wieder gelegt."

Gosse ist der Meinung, dass sich Deutsche auch weiterhin auf Mallorca um Wohneigentum bemühen würden. Trotz hoher Preise und gesellschaftlichen Gegenwinds rechnet sie mit einer "steigenden Nachfrage". Zu hoch sei der Wunsch vieler Deutscher, zumindest zeitweise auf Mallorca zu leben. Neben den "etwa 20.000 offiziell gemeldeten deutschen Residenten" gebe es schätzungsweise weitere 40.000, die flexibel einige Monate im Jahr auf der Insel verbringen würden.

Auch zu den jüngsten Bundestagswahlen äußerte sich die Top-Diplomatin – erwartungsgemäß diplomatisch. Sie erwartet, dass es zu einer Großen Koalition kommen werde, obschon diese "deutlich kleiner" ausfallen werde als in der Vergangenheit. Den Aufstieg der Parteien am ganz rechten und linken Rand bezeichnete sie als "besorgniserregend". Auf die neue Regierung kommt nach ihrer Ansicht einen Menge Arbeit zu. Insbesondere in die Bereiche Verteidigung, Innovation und Infrastruktur müsse viel Geld investiert werden – nicht nur auf nationaler, sondern auch europäischer Ebene.