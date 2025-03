Zum heutigen Weltfrauentag am 8. März finden auf Mallorca zahlreiche Veranstaltungen statt. In Palma, Inca, Alcúdia und weiteren Orten gibt es Demonstrationen, kulturelle Events und sportliche Aktivitäten. Die Feierlichkeiten sollen auf die Bedeutung der Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam machen und Frauen in verschiedenen Bereichen würdigen. Besonders in der Hauptstadt Palma wird mit mehreren Programmpunkten ein Zeichen für Frauenrechte gesetzt.

In Palma de Mallorca stehen mehrere Veranstaltungen auf dem Programm, darunter eine Ausstellung über bedeutende Frauen der Insel im Casal Balaguer. Geführte Touren durch Kunstausstellungen im Can Balaguer und Casal Solleric ergänzen das Angebot. Im Parc de sa Riera gibt es eine ganztägige Veranstaltung mit Informationsständen, Sportaktivitäten und familienfreundlichen Aktionen. Die Stadt wird zudem Schauplatz von Demonstrationen, bei denen feministische Gruppen ihre Forderungen für mehr Gleichberechtigung auf die Straße tragen. Auch außerhalb von Palma gibt es zahlreiche Events, die den Weltfrauentag feiern. In Inca findet am Nachmittag ein Frauenlauf statt, der von lokalen Initiativen organisiert wird. Am Abend sorgt ein Feuerlauf der Gruppe "Bruixes de Mallorca" auf der Plaça de Mallorca für spektakuläre Momente. In Alcúdia lockt ein Kunsthandwerkermarkt unter dem Motto "Ara em toca a mi" mit Workshops und Live-Musik. Weitere Orte wie Capdepera, Santa Eugènia und Sencelles beteiligen sich mit eigenen Programmpunkten. Die Demonstrationen in Palma starten am Abend und werden von verschiedenen feministischen Gruppen organisiert. Um 18:00 Uhr beginnt eine Kundgebung unter dem Motto "Afilemos las herramientas. Plantemos cara" an der Plaza de España. Eine weitere Demonstration folgt um 19:30 Uhr unter dem Leitspruch "Frente al patriarcado y la extrema derecha, más feminismo". Diese Veranstaltungen richten sich gegen gesellschaftliche Ungleichheiten und sollen ein Bewusstsein für die Rechte der Frauen schaffen. Neben politischen Aktionen gibt es auch zahlreiche kulturelle und soziale Angebote für die Bevölkerung. In vielen Ortschaften stehen lokale Produkte, Musik, Vorträge und gemeinschaftliche Aktivitäten im Mittelpunkt. Besonders die steigende Nachfrage nach nachhaltigen und regionalen Produkten zeigt, dass Frauen auch in der Wirtschaft immer präsenter werden. Die Feierlichkeiten auf Mallorca zeigen eindrucksvoll, wie wichtig der Weltfrauentag als Plattform für Gleichberechtigung und gesellschaftlichen Wandel ist. Hier noch einmal die heutigen Veranstaltungen im Überblick: Palma de Mallorca Wanderausstellung „Dones I Reines de Mallorca" • Zeit: 11:00 Uhr • Ort: Casal Balaguer • Thema: Bedeutende Frauen und Königinnen Mallorcas Geführte Ausstellungen im Can Balaguer & Casal Solleric • Zeiten: 11:00 Uhr, 12:00 Uhr, 19:00 Uhr • Ort: Can Balaguer & Casal Solleric • Thema: Kunstausstellungen mit Schwerpunkt Frauen Veranstaltungen im Parc de sa Riera • Zeit: 11:00 – 19:00 Uhr • Ort: Parc de sa Riera • Inhalte: Stände, Sport-Vorführungen (Pilates, Capoeira), Kinderaktivitäten Demonstrationen für Frauenrechte • Zeiten: 18:00 Uhr & 19:30 Uhr • Ort: Plaza de España • 18:00 Uhr: Kundgebung „Afilemos las herramientas. Plantemos cara" • 19:30 Uhr: Demo „Frente al patriarcado y la extrema derecha, más feminismo" Inca Frauenlauf • Zeit: 16:00 – 20:00 Uhr • Ort: Innenstadt von Inca • Inhalt: Laufveranstaltung zur Stärkung der Frauenbewegung Feuerlauf mit „Bruixes de Mallorca" • Zeit: 19:00 Uhr • Ort: Plaça de Mallorca • Inhalt: Spektakuläre Feuershow von Frauen für Frauen Alcúdia Kunsthandwerkermarkt „Ara em toca a mi" • Zeit: 10:00 – 18:00 Uhr • Ort: Plaça de l'Església • Inhalte: Workshops, Vorträge, Musik und lokales Kunsthandwerk Capdepera Kinderschminken • Zeit: 10:00 Uhr • Ort: Plaça de l'Orient • Inhalt: Kinderaktivität zum Weltfrauentag Konzert der Musikschule „Cuerda Floja" • Zeit: 18:30 Uhr • Ort: Plaça de l'Orient • Inhalt: Musikalische Darbietung mit Frauen im Fokus Santa Eugènia Nudel-Paella-Essen & Musik • Zeit: Ab 14:00 Uhr • Ort: Sportplatz von Santa Eugènia • Inhalt: Gemeinschaftsessen mit musikalischer Begleitung Sencelles Markt mit lokalen Produkten • Zeit: 10:00 – 14:00 Uhr • Ort: Zentrum von Sencelles • Inhalt: Verkauf von regionalen Produkten zum Frauentag