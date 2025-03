Ein Passant ist am hellichten Tag auf der Plaza de España mitten im Herzen von Palma de Mallorca am vergangenen Dienstag, 4. März, von zwei jungen Männern ausgeraubt worden. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" schrieb, soll das Opfer auf dem zentralen Platz in der Balearenhauptstadt spazieren gegangen sein, als die beiden Tatverdächtigen im Alter von 21 und 19 Jahren zuschlugen. Sie beraubten ihn seines Handys und schlugen ihm dabei auch ins Gesicht.

Der angegriffene Mann versuchte sich zu wehren, jedoch ohne Erfolg. Die beiden jungen Räuber rannten mit ihrer Beute davon. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, rief bei der Polizei an und konnte eine akkurate Beschreibung der Kleidung und des Aussehens der Diebe abgeben. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, befragten sie den Geschädigten, der leichte Verletzungen im Gesicht davongetragen hatte. Er erklärte, dass einer der beiden vermeintlichen Räuber auf ihn eingeschlagen, während der andere sein Handy an sich gerissen hätte. Daraufhin seien die beiden jungen Männer geflüchtet. Die Ordnungshüter konnten die Tatverdächtigen ausfindig machen. Sie nahmen die beiden Aggressoren fest, ihnen wird Raubüberfall unter Gewaltanwendung mit leichter Körperverletzung vorgeworfen.