Die spanische Nationalpolizei hat einen Mann auf Mallorca festgenommen, dem vorgeworfen wird innerhalb von 24 Stunden gleich zwei junge Mädchen in seiner Wohnung vergewaltigt, beziehungsweise sexuell missbraucht zu haben. Eine der jungen Frauen litt unter einer körperlichen und geistigen Behinderung. Als auf der Polizeiwache der Notruf einging, machten sich die Beamten sofort auf den Weg zur Wohnung des Täters argentinischer Nationalität in Palma. Dort fanden sie den 23-Jährigen mit seinem zweiten Opfer vor.

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" aus vertraulichen Quellen erfuhr, soll der Vorfall darüber hinaus durch die Notaufnahme des Krankenhauses Son Llàtzer an die Polizei weitergegeben worden sein. Zuvor hatte die genannte 20-jährige Frau mit den körperlichen und geistigen Einschränkungen in Begleitung eines gesetzlichen Vertreters erklärt, dass sie sexuell missbraucht worden war.

Das Opfer mit dem Handicap und der Täter kannten sich seit über einem Jahr. Der Argentinier hatte immer wieder darauf insistiert, dass beide sich treffen würden. Bei einer Gelegenheit nahm er die junge Frau mit zu sich nach Hause, um zusammen einen Film zu gucken. Dabei soll er begonnen haben, sie zu küssen und ihre Genitalien zu berühren. Sie wehrte sich, erklärte ihm, dass sie einen Freund hätte und forderte ihn dazu auf, aufzuhören. Doch half das alles nichts. Der vermeintliche Täter zog seine Hose herunter und drang vaginal in sie ein. Die junge Frau meldete den Vorfall am Tag darauf in der Schuleinrichtung, die sie besuchte.

Die Verantwortlichen meldeten das Geschehene der Polizei. Am Mittwoch suchten Ordnungshüter die Wohnung des vermeintlichen Vergewaltigers auf. Hier fanden sie den jungen Mann mit einer weiteren Frau vor. Nach seiner Verhaftung wandte sich das zweite Opfer an die Beamten. Sie erklärte, dass der Argentinier sie dazu genötigt hätte, mit ihm Geschlechtsverkehr zu haben. Am Donnerstag wurde der junge Südamerikaner vor Gericht gebracht, machte jedoch von seinem Schweigerecht Gebrauch. Er wurde in zwei Fällen von sexueller Nötigung angeklagt und hat aufgrund einer einstweiligen Verfügung Kontaktverbot zu den beiden jungen Frauen.