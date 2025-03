Es ist ein seltenes Phänomen: Schon seit Tagen ist das Wetter in Deutschland besser als das auf Mallorca. An diesem Wochenende schien in der Bundesrepublik fast überall die Sonne, stellenweise wurde es bis 20 Grad warm. Auf der Insel jedoch ist aktuell verkehrte Welt, denn seit rund einer Woche gleicht das Wetter einem grauen Allerlei. Ob es bald wärmer und schöner wird, lesen Sie in den ausführlichen Wetteraussichten des Mallorca Magazins.

Am Montag ist die Insel erneut mit Regen wach geworden. Vielerorts sind Regenschauer und Gewitter niedergegangen. Seit 8 Uhr gilt die Wetterwarnstufe Gelb für ganz Mallorca, der staatliche Wetterdienst Aemet warnt vor Starkregen. Über den ganzen Tag verteilt kann es immer wieder nass werden, bis 18 Uhr können bis zu 20 Liter Wasser pro Quadratmeter in nur einer Stunde fallen. Auch Menorca ist von der Wetterwarnung betroffen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad.

Tief Jana bleibt bis Mittwoch

Nach einer trockenen Nacht wird das Sturmtief Jana auch am Dienstag noch auf Mallorca toben und immer wieder für Schauer und Gewitter sorgen. Dazu kommt auch noch ein böiger Wind auf, es wird allerdings ein wenig wärmer mit Werten bis 18 Grad.

Zwar wird das Tief Jana laut Aemet am Mittwoch abgezogen sein, dennoch brauchen Urlauber, Residenten und Einheimische auf Mallorca weiter starke Nerven: Denn laut der aktuellen Wettervorhersage wird sich das Wetter in den kommenden Tagen nicht wesentlich verbessern. Stattdessen bleibt es oftmals grau in grau, mit vielen Wolken und Hochnebel, dazu kommen immer wieder Schauer und Gewitter. Wenn Sie aktuell im Urlaub auf Mallorca sind und sich nicht im Hotel verstecken wollen, werfen Sie doch mal einen Blick in unsere Ausflugstipps für schlechtes Wetter.

Auch die Sonne scheint mal

Aber es ist noch nicht alles verloren. Am Donnerstag soll es noch etwas milder werden: 18 Grad werden dann in Llucmajor sowie Palma de Mallorca erwartet, 19 Grad in Campos und 20 Grad in Sa Pobla. Hin und wieder kann die Wolkendecke auch aufreißen und Platz für die Sonne machen. Schöne und auch trockene Momente sind auch in dieser Woche durchaus möglich.

Dass es auf Mallorca mehrere Tage hintereinander nass und grau ist, kann im Winter durchaus vorkommen. Nicht nur für die Natur, sondern auch für die Trinkwasserreservoirs der Insel sind die Niederschläge von Oktober bis März sehr wichtig. Bisher ist der Winter auf den Balearen eher trocken und verhältnismäßig sehr warm gewesen: Der bisherige Winter auf Mallorca ist der siebtwärmste seit 64 Jahren gewesen, es sind – bis auf wenige sehr kalte Nächte – keine Kältewellen registriert worden.