Vier Monate nach Beginn der Bauarbeiten nimmt die neue Flaniermeile in Magaluf, der beliebten britischen Touristenhochburg auf Mallorca, langsam Gestalt an. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, soll die Promenade nach Gabriel Escarrer benannt werden. Damit ehrt man den im November 2023 verstorbenen mallorquinischen Unternehmer und Gründer der Hotelkette Meliá International.

Aktuell sind rund 70 Prozent der Pflasterarbeiten abgeschlossen. Zudem wird ein überdeckter Sturzbach wieder freigelegt, und auch das Regenwasserabflusssystem wurde erneuert. Projektleiter und Architekt José Luis Mosteiro betont, dass die gesamte Beleuchtung der Promenade modernisiert wird. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan, sodass Touristen die Promenade voraussichtlich ab Anfang Mai nutzen können.

Erste Bauphase: 650 Meter und 3,9 Millionen Euro Investition

Die erste Bauphase umfasst ein 650 Meter langes Teilstück der Promenade in der Nähe des bekannten Nikki Beach Clubs. Dafür stehen 3,9 Millionen Euro aus einem europäischen Fonds sowie Mittel des Inselrats zur Verfügung. Ziel war es, die Arbeiten während der Wintersaison durchzuführen, um den Hotelbetrieb und die touristischen Dienstleistungen im Sommer nicht zu beeinträchtigen.

Ein zentrales Element der Renovierung ist der Bau einer umweltfreundlichen Strandmauer sowie die Wiederherstellung der Vegetation. Laut Mosteiro wurden neun kranke oder beschädigte Palmen entfernt. Im Gegenzug sollen 45 neue Palmen gepflanzt und entlang des Strandes kleine grüne Oasen geschaffen werden.

Zweite Bauphase startet im November

Der stellvertretende Bürgermeister von Calvià, Juan Thomàs, erklärte, dass in den kommenden Wochen mit der Pflasterung des zentralen Bereichs begonnen werde. Bald darauf würden auch Metallkonstruktionen installiert, auf deren Lieferung man noch warte. Ziel sei es, der Promenade ein neues, modernes Erscheinungsbild zu verleihen.

Besonders wichtig sei es, den Bach innerhalb der touristischen Urbanisation wieder zum Fließen zu bringen, da dies helfen könne, unangenehme Gerüche zu beseitigen. Zudem werden auf dem Strand künstliche Dünen angelegt, die mit mediterranen Pflanzen begrünt werden.

Sobald diese erste Phase abgeschlossen ist, soll im November die zweite Renovierungsphase beginnen. Dafür stehen drei Millionen Euro aus der Tourismussteuer zur Verfügung. Insgesamt erhofft sich die Gemeinde von der neuen Promenade eine deutliche Aufwertung der Region und eine Verbesserung des Images von Magaluf.

Auch an der Playa de Palma wird modernisiert

Nicht nur in Magaluf wird gebaut – auch an der Playa de Palma laufen seit Monaten groß angelegte Modernisierungsarbeiten, die bis Ende 2025 andauern sollen. Die wohl deutscheste Strandpromenade Mallorcas wird in diesem Zuge saniert, wobei insbesondere die Kanalisation und Beleuchtung erneuert werden.