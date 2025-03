In einer groß angelegten Razzia hat die spanische Nationalpolizei von Mallorca am Montagmorgen vier Wohnungen in Palmas Viertel La Soledat durchsucht. Die Immobilien stehen in Verbindung mit dem kriminellen Clan von "El Pablo". Drei Personen wurden festgenommen, zudem beschlagnahmten die Beamten größere Mengen an Marihuana und Kokain. Die Ermittlungen liefen unter strenger Geheimhaltung.

Gegen 10 Uhr rückten die Einsatzkräfte in den Straßen Ànimes, Teix und Randa an, um die Objekte auf Drogen zu durchsuchen. An dem Einsatz beteiligt waren Spezialkräfte der Kriminalpolizei, der Einheit für Bürgersicherheit samt Spürhunden sowie das technische Interventionskommando. Así intenta derribar la Policía Nacional una puerta tapiada en un punto de venta de droga del clan del Pablo en la Soledat, en Palma. @niporwifi pic.twitter.com/wWfe712dOZ — Guillermo Esteban (@GuillEsteban) March 10, 2025 Trotz des regnerischen Wetters setzten die Beamten ihre Maßnahmen konsequent fort. In einer der Wohnungen dauerte der Zugang mehrere Stunden, da die Tür zugemauert war und gewaltsam geöffnet werden musste. Einer der Verdächtigen versuchte in letzter Sekunde, Beweismaterial zu vernichten – er warf Geldscheine aus dem Fenster, kurz bevor er von den Polizisten gestellt wurde. Der Einsatz soll in den kommenden Stunden abgeschlossen werden.