Erneut ist an die Küsten von Mallorca eine Leiche gespült worden. Nachdem vor einigen Tagen ein Toter an den Urlauberstrand Cala Son Moll in Cala Rajada geschwemmt worden war, traf es jetzt die berühmte Cala Deià. Im Wasser wurde dort am Wochenende der Körper eines etwa 17 bis 20 Jahre alten Mannes gefunden.

Vermutet wird, dass es sich wie bei dem kürzlich in Cala Rajada entdeckten Toten um einen illegalen Migranten aus Nordafrika handelt. Er könnte von einer sogenannten "Patera" gefallen sein, einem Flüchtlingsboot. Ein Fischer fand die Leiche und alarmierte die Rettungskräfte, die von Port de Sóller aus anrückten. Die Cala Deià zieht im Sommer in der Rgeel Abertausende Menschen an. Sie gilt deshalb als besonders massifiziert. Grausige Entdeckung am Son-Moll-Strand Erst am Dienstagmorgen der vergangenen Woche war an den auch bei Deutschen beliebten Strand von Son Moll in Cala Rajada ein lebloser Körper gespült worden. Auch hier handelte es sich um einen jungen Mann, möglicherweise einen illegalen Migranten. Ein Pass wurde nicht entdeckt. Da die Leiche eine Rettungsweste trug, wird davon ausgegangen, dass der Mann von einem Boot gefallen sein könnte. Der Körper wurde gegen 7.20 Uhr entdeckt, die Wellen hatten ihn immer weiter den Sand hochgespült. Es wird vermutet, dass der junge Mann ertrank.