Sturm über Mallorca: Böe reißt Dach von Industriegebäude in Palma

Eine starke Windböe hat am Montagmittag (10.3.) das Dach eines Industriegebäudes im Gewerbegebiet Can Valero in Palma zum Einsturz gebracht. Die Teile der Dachkonstruktion, bestehend aus Wellblech und Metall, stürzten sowohl in das Gebäude selbst als auch auf die angrenzende Straße. Verletzt wurde niemand.

Das betroffene Gebäude liegt direkt neben der Schule Aula Balear, was für große Unruhe sorgte. Glücklicherweise kamen weder Schüler noch Lehrer zu Schaden. Die Schulleitung informierte die Eltern umgehend per E-Mail über den Vorfall und betonte: "Allen geht es gut." Feuerwehr sichert das Gebiet Gegen 13.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über den Schaden an dem Gebäude in der Calle Can Valero 21 informiert. Einsatzkräfte sperrten die betroffenen Bereiche ab und sicherten die Trümmerteile. Auch der Verkehr in der Umgebung wurde vorübergehend umgeleitet. Zunächst hatte die Schule von einer „cap de fibló“, einem lokalen Begriff für eine Windhose, gesprochen. Der spanische Wetterdienst Aemet stellte jedoch klar, dass es sich um eine einzelne starke Böe gehandelt habe. Aufatmen nach dem Schreckmoment In sozialen Netzwerken kursierende Bilder zeigten, dass Teile des Dachs bis an die Fenster von Klassenzimmern geschleudert wurden. Trotz des großen Schreckens blieben ernsthafte Schäden aus. Die Behörden appellierten dennoch zur Vorsicht, da es weiterhin zu starken Windböen kommen könnte.