Das gehobene Restaurant Totó in Madrid hat nach nur drei Jahren überraschend seinen Betrieb eingestellt. An dem Lokal waren unter anderem der Fußballstar Cristiano Ronaldo, Tennis-Held Rafa Nadal von Mallorca sowie die ehemaligen Profisportler Pau Gasol und Rudy Fernández beteiligt. Die Schließung wurde von spanischen Medien wie der Zeitung "Ultima Hora" aufgegriffen. Auf der offiziellen Website des Unternehmens werden nun lediglich die beiden verbliebenen Standorte in Dubai und Abu Dhabi aufgeführt.

Der mallorquinische Tennisspieler Rafa Nadal (l.) und der spanische Basketball-Star Pau Gasol (r.) waren ebenfalls in dem Restaurant-Projekt involviert. (Foto: Teresa Ayuga) Das Restaurant befand sich am Paseo de la Castellana, einer der zentralen Verkehrsachsen Madrids. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2022 bot es auf einer Fläche von 600 Quadratmetern Platz für rund 200 Gäste. Die Innenausstattung war inspiriert von dem Film "Cinema Paradiso" des italienischen Regisseurs Giuseppe Tornatore. Neben einem gehobenen gastronomischen Angebot spielte Live-Musik eine tragende Rolle im Konzept des Lokals. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TOTÓ (@toto.restaurants) Die Totó-Standorte in Dubai und Abu Dhabi werden aufrechterhalten Das Totó Madrid wurde von der Firma Mabel Hospitality betrieben, einer Tochtergesellschaft der Mabel Capital Gruppe. Diese Unternehmensgruppe ist ebenfalls für die Restaurantkette Tatel verantwortlich, die Filialen in Städten wie Madrid, Valencia, Marbella, Ibiza, Dubai und Riad unterhält. Über die konkreten Gründe für die Schließung des Madrider Standorts gibt es bislang keine offiziellen Angaben.