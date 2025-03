Zuerst Wohnungen, jetzt einzelne Zimmer: Anwälte erwarten Welle von Zwangsräumungen

Anwaltskanzleien in Palma de Mallorca schlagen Alarm: Sie verzeichnen derzeit eine Flut von Anfragen von Mietern, die aus ihren gemieteten Zimmern zwangsgeräumt werden. Wie der Anwalt Fernando Merino gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" angab, seien insbesondere Mieter mit niedrigen Mieten betroffen. "Sie zahlen beispielsweise 400 Euro pro Monat, haben keinen Mietvertrag und übergeben das Geld immer bar", so Merino.

Mit Beginn der Urlaubersaison versprechen sich Vermieter offenbar mehr Geld von Urlaubern oder Saisonarbeitskräften. Dazu kommt: Ohne Mietvertrag können sich die Betroffenen weder beim Einwohnermeldeamt registrieren lassen noch auf ihre Rechte pochen. José Miguel Artieda, Präsident des balearischen Maklerverbands API, bestätigt die Situation: "Es werden betrügerische Verträge abgeschlossen, und die meisten Betroffenen sind Personen ohne Aufenthaltspapiere."

Der Mietmarkt für Zimmer sei "außer Kontrolle" geraten, warnt Artieda. Als Beispiel nennt er den Fall eines Mannes, der eine komplette Wohnung für 700 Euro gemietet hat, die vier Zimmer für jeweils 500 Euro untervermietet und selbst in einer anderen Wohnung lebt, die ihn nichts kostet. Dies sei längst kein Einzelfall.

Ángela Pons vom Bund der Hypothekenzahler (PAH) pflichtet Anwalt Artieda bei. "Wenn Vermieter mehr Geld verdienen können, dann tun sie es auch. Das Problem ist, dass es keine Verträge gibt." In den überbelegten Wohnungen würden Mieter oft regelrecht ausgebeutet werden. Und nicht selten geschehe dies ohne Wissen der Eigentümer.

"Mieter vermieten unter, ohne den Wohnungsbesitzer davon in Kenntnis zu setzen." Diese Praxis könne allerdings auch für den Hauptmieter ein böses Erwachen haben: "Wenn der Eigentümer dann erfährt, was in seiner Wohnung vor sich geht, kann es zur Räumungsklage kommen." Und dann stehe nicht nur der Untermieter auf der Straße, sondern auch der Hauptmieter.